日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场

Sony（索尼）与TCL电子（1070）计划成立一间由TCL持股51%、Sony持股49%的合资公司，全面承接Sony家庭娱乐业务，包括电视机和家庭音响等产品研发、设计、生产及全球销售。Sony作为日本唯一仍坚持自家生产电视的传统品牌，意味日本将不再有一手包办研发、生产、销售的大型电视品牌，被视为「日本制造」在传统电视领域最后一座堡垒失守。有关消息传出后，TCL电子周三大升近15%，收报12.5元；日股的Sony跌0.9%，收报3,701日圆。

合资公司承接Sony家庭娱乐业务

根据双方签订的不具法律约束力备忘录，合资公司将承接Sony家庭娱乐业务，从产品开发、设计、制造，以至全球销售、物流及售后服务一手包办，产品范围涵盖电视及家用音响等。公告又指，该合资公司将融合Sony在音视频技术、品牌价值及供应链管理能力，以及TCL在显示技术、全球规模、产业布局和成本效率方面的优势。

该合资公司将于明年4月开始营运，将来生产的产品预计将继续沿用「Sony」及「BRAVIA」这两个全球知名品牌名称，但外界估计新产品的研发、设计、制造到物流销售均由TCL包办。

Sony近年专注扩展IP相关业务

彭博分析师Masahiro Wakasugi及Takumi Okano估计，Sony集团决定将其家庭娱乐业务（包括电视）的控制权出售给TCL电子，可能暗示这间日本公司正进行更广泛的重组，并更加专注于最具盈利能力的业务领域。他们指出，Sony在电视业务的营业利润率为个位数百分比；其他业务如智能手机，可能仍然盈利能力较低，可能成为类似重组的候选对象。

Sony近年专注其IP（知识产权）相关业务。

事实上，Sony近年一直专注于扩展其IP（知识产权）相关业务，包括动漫、真人电影、音乐和体育转播，同时正缩减其消费电子领域的业务，皆因此项业务一直面对利润率下降和日益激烈的价格竞争的挑战。虽然Sony品牌的电子产品在全球口碑不俗，但已先后出售或关闭了个人电脑、平板电脑和便携媒体播放器等业务。

松下及东芝等先后缩减业务

不只Sony，过去十多年多个日本品牌已先后退出或缩减电视业务。例如松下（Panasonic）在去年2月宣布解散旗下「松下电器」，将其分割为三间公司，放弃传统的电视机业务。

东芝（Toshiba）在2017年已将其电视业务的95%股权出售给中国海信集团，海信获得东芝电视40年全球品牌授权。而在2023年，东芝更宣布私有化并退市，结束了74年的上市历史。

夏普（Sharp）在2016年被台湾鸿海集团收购66%股权。2024年8月，夏普旗下位于大阪堺的大型液晶面板工厂全面停产，意味日本境内的电视面板生产正式走入历史。

日立（Hitachi）则在2018年10月停止其日本国内的电视销售业务，结束了自1956年起延续的「日立电视」在日本的销售历史。

中国电视品牌市占率逾三成

日系电视品牌没落，主要原因在于中国和韩国品牌的崛起，已占据全球电视市场超过「半壁江山」，据市场研究机构2024年的数据，中国电视品牌TCL、海信、小米的全球市占率合计达31.3%，韩国三星电子和LG电子合计的28.4%。

据市场研究公司Omdia的数据，TCL在去年第三季以出货量计的市占率达14.2%，为全球第二位；基于收入排名则是第三位，市占率13.1%。Sony在基于收入的市占排名第五（4.2%），在出货量中排名第十（1.7%）；不过在2,500美元及以上的高端电视市场中，它基于收入的市场份额为15.7%，排名第三，仅次于三星（53.1%）和LG电子（26.1%）。

至于在日本国内，中国品牌的市占率也持续上升。有统计指，2024年中国品牌电视在日本的市占率超过50%，由海信旗下、原东芝的「REGZA」品牌TVS REGZA公司以25.4%居首；TCL在日市占率同年亦达9.7%，高于Sony。