京东香港启动幸福家计划 主打公屋「千几蚊包哂全屋家电」 1件免费送货

京东（9618）旗下京东香港宣布，推出大型社区支持项目「幸福家计划」，针对公屋居民布置业居预算有限、采购分散的痛点，主打「千几蚊包哂全屋家电/家居」、「百几蚊包哂全屋日用」的高性价比组合。

平台设公屋专区 赠最高300元即减优惠

京东香港指，特别上线「幸福家计划」公屋专属专区，精选贴合公屋户型的组套商品，从厨房电器、生活家电到家居用品、日常消耗品，均按「全屋需求」打包配置，让居民无需逐项比价，一次采购即可完成新家布置，大幅降低时间与金钱成本。有关专区亦设有公屋专属优惠，用户可享最高300元人民币即减优惠。

家电30天内包退

京东香港又指，针对家电购买送货难、安装贵、售后烦的普遍困扰，为用户提供一站式家电全链路保障，藉京东物流提供从集货到配送的服务，且不收取任何上门费用，实现「自营家电1件免运费送货上门」，同时在售后方面承诺「30天内包退、180天内有坏换新」。

免费巴士接送北上消费

另外，京东香港指，为满足部分香港居民北上消费游玩的需求，开通了「幸福家北上专线」，计划每周末于福田口岸安排免费直通巴士，接送港人前往深圳京东MALL、京东体检中心、七鲜超市等旗舰场所。

京东香港表示，参与者可获得价值超过800元人民币的吃喝玩乐专属礼包，包括京东MALL数码产品国家补贴和退税、七鲜生鲜超市特价商品及到店礼、京东健康体检中心免费体检、京东外卖1元人民币奶茶券。