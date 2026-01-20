Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果

商业创科
更新时间：12:25 2026-01-20 HKT
发布时间：12:25 2026-01-20 HKT

逾30年历史的海皇粥店去年5月全线结业，创办人之一萧楚基被债权人入禀呈请破产。萧楚基昨日不反对下，被高等法院宣告破产。萧楚基与拍档的蔡汪浩联手由红磡一间小店，打拼至全盛时期逾30间店舖，遍布全港。曾被誉为「粥王」的萧楚基，最终以以破产收场。

90年代政府取缔大排档成商机

萧楚基的创业故事可谓典型的香港奋斗精神写照，萧楚基曾接受传媒访问，谈起创业源起，他说自己是潮州人、喜爱食粥，但上世纪90年代，粥店环境普偏欠佳，通常开在大排档、街市；他又留意到政府开始取缔大排档，于是看准时机，决心开设「现代化粥店」，为累积创业资本，他曾经「一日打3份工」，包括物管、地产中介及的士等多个行业。到了1992年，他与拍档蔡汪浩终于在红磡马头围道开设首间海皇粥店。他曾透露以「海皇」命名，全因粥与「水」相关，当年粥店亦习惯取「三点水」的名字。

「现代化粥店」模式颠覆传统

他的「现代化粥店」概念成功打破传统粥店的形象，包括引入开放式厨房，让顾客可透过玻璃窗观看师傅制作粥品的过程，提高透明度也增添顾客对食物安全的信任。同时，所有员工一律要穿著整齐制服，女员工还被他要求「搽唇膏」。另一创办人蔡汪浩则引入了「五常法」管理，成为行业先驱，并著重培训员工和品质管理。

萧楚基又曾分享，创业之初他努力扭转「粥只是早餐」的传统想法，致力推广粥品「一日三餐」也可以吃。而为了保持食物质素，他说海皇的中央厨房只负责准备配料，每间粥店也设有独立厨房，即场煲粥及整油炸鬼。

曾任公职马主 获银紫荆星章

海皇粥店成功打出名堂，高峰时期全线有逾30间分店，萧楚基个人亦担任多项社会服务及公职，包括曾任香港话剧团理事会主席、扑灭罪行委员会委员、廉政公署贪污问题咨询委员会委员等多项公职。2024年，他因在惩教工作及扑灭罪行计划上的贡献获颁银紫荆星章。除公职外，萧楚基亦是知名马主，养过「丰衣足食」、「及时取胜」、「精简最好」等马匹屡创佳绩。

疫情要求员工「八折支薪」

近年香港餐饮先后受新冠疫情及北上消费潮冲击，海皇粥店也不例外，其分店数目在疫情期间逐渐减少，更被揭发向员工发出「八折支薪同意书」，当时海皇称受社会运动及疫情影响，分店营业额大幅下跌，要求员工接受减薪，否则会按既定程序办理离职，引起争议。另外在2024年8月，海皇湾仔庄士敦道分店因拖欠租金及管理费被业主入禀，要求交吉舖位并追讨约81.3万元欠款。

海皇两位创办人曾尝试救亡，包括2024年10月曾推出三日「全港首间粥店放题」，以10元让顾客在45分钟内任食瑶柱白粥和油器，一度吸引市民排队光顾，不过仍无力扭转困局。

海皇粥店2025年5月宣布全线结业。
海皇粥店2025年5月宣布全线结业。

结业声明称消费饮食模式改变

2025年5月，海皇粥店突然宣布全线结业，萧楚基和蔡汪浩当时发声明表示，自疫情以来已动用逾3,000万元私人资金填补公司亏损，甚至连唯一的居所都已贱卖，已「用尽一切方法尝试挽救公司」，又指深信香港由治及兴的过程能令生意有所增长，但无奈香港消费及饮食模式持续改变， 亏损无法改善而无奈结束。其声明又提到，不少分店的租金在疫情后不减反增，以湾仔分店为例，月租由21万元增至27万元，增幅达近三成。此外，其他股东纷纷退股，最终他们「无奈听从会计师建议清盘结业」。

他们当时又否认是「无良雇主」，强调在33年经营期间一直准时发放工资及福利。不过，海皇国际有限公司、萧楚基及另一创办人蔡汪浩涉嫌拖欠10名员工薪金共逾56万元，面临99项传票控罪。其中，公司已承认33项罪名，被罚款共6.6万元，须于半年内支付。

相关文章：海皇粥店创办人萧楚基 遭高等法院颁令破产

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
17小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
20小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
17小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
18小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
1小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
19小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
5小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
3小时前