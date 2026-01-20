海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果

逾30年历史的海皇粥店去年5月全线结业，创办人之一萧楚基被债权人入禀呈请破产。萧楚基昨日不反对下，被高等法院宣告破产。萧楚基与拍档的蔡汪浩联手由红磡一间小店，打拼至全盛时期逾30间店舖，遍布全港。曾被誉为「粥王」的萧楚基，最终以以破产收场。

90年代政府取缔大排档成商机

萧楚基的创业故事可谓典型的香港奋斗精神写照，萧楚基曾接受传媒访问，谈起创业源起，他说自己是潮州人、喜爱食粥，但上世纪90年代，粥店环境普偏欠佳，通常开在大排档、街市；他又留意到政府开始取缔大排档，于是看准时机，决心开设「现代化粥店」，为累积创业资本，他曾经「一日打3份工」，包括物管、地产中介及的士等多个行业。到了1992年，他与拍档蔡汪浩终于在红磡马头围道开设首间海皇粥店。他曾透露以「海皇」命名，全因粥与「水」相关，当年粥店亦习惯取「三点水」的名字。

「现代化粥店」模式颠覆传统

他的「现代化粥店」概念成功打破传统粥店的形象，包括引入开放式厨房，让顾客可透过玻璃窗观看师傅制作粥品的过程，提高透明度也增添顾客对食物安全的信任。同时，所有员工一律要穿著整齐制服，女员工还被他要求「搽唇膏」。另一创办人蔡汪浩则引入了「五常法」管理，成为行业先驱，并著重培训员工和品质管理。

萧楚基又曾分享，创业之初他努力扭转「粥只是早餐」的传统想法，致力推广粥品「一日三餐」也可以吃。而为了保持食物质素，他说海皇的中央厨房只负责准备配料，每间粥店也设有独立厨房，即场煲粥及整油炸鬼。

曾任公职马主 获银紫荆星章

海皇粥店成功打出名堂，高峰时期全线有逾30间分店，萧楚基个人亦担任多项社会服务及公职，包括曾任香港话剧团理事会主席、扑灭罪行委员会委员、廉政公署贪污问题咨询委员会委员等多项公职。2024年，他因在惩教工作及扑灭罪行计划上的贡献获颁银紫荆星章。除公职外，萧楚基亦是知名马主，养过「丰衣足食」、「及时取胜」、「精简最好」等马匹屡创佳绩。

疫情要求员工「八折支薪」

近年香港餐饮先后受新冠疫情及北上消费潮冲击，海皇粥店也不例外，其分店数目在疫情期间逐渐减少，更被揭发向员工发出「八折支薪同意书」，当时海皇称受社会运动及疫情影响，分店营业额大幅下跌，要求员工接受减薪，否则会按既定程序办理离职，引起争议。另外在2024年8月，海皇湾仔庄士敦道分店因拖欠租金及管理费被业主入禀，要求交吉舖位并追讨约81.3万元欠款。

海皇两位创办人曾尝试救亡，包括2024年10月曾推出三日「全港首间粥店放题」，以10元让顾客在45分钟内任食瑶柱白粥和油器，一度吸引市民排队光顾，不过仍无力扭转困局。

海皇粥店2025年5月宣布全线结业。

结业声明称消费饮食模式改变

2025年5月，海皇粥店突然宣布全线结业，萧楚基和蔡汪浩当时发声明表示，自疫情以来已动用逾3,000万元私人资金填补公司亏损，甚至连唯一的居所都已贱卖，已「用尽一切方法尝试挽救公司」，又指深信香港由治及兴的过程能令生意有所增长，但无奈香港消费及饮食模式持续改变， 亏损无法改善而无奈结束。其声明又提到，不少分店的租金在疫情后不减反增，以湾仔分店为例，月租由21万元增至27万元，增幅达近三成。此外，其他股东纷纷退股，最终他们「无奈听从会计师建议清盘结业」。

他们当时又否认是「无良雇主」，强调在33年经营期间一直准时发放工资及福利。不过，海皇国际有限公司、萧楚基及另一创办人蔡汪浩涉嫌拖欠10名员工薪金共逾56万元，面临99项传票控罪。其中，公司已承认33项罪名，被罚款共6.6万元，须于半年内支付。

