拼多多据报遭内地加强调查 涵盖欺诈性交付到税务问题

据彭博引述消息报道，拼多多员工与监管机构发生肢体冲突后，内地扩大了对该公司的调查范围，最近几周已从各个机构派出100多名调查人员前往该公司位于上海的总部。拼多多（PDD）在美股上周五收报106.76美元，已连跌6个交易日，今年以来则累挫近6%。

曾与市监总局发生肢体冲突

报道指出，由国家市场监督管理总局（SAMR）和国家税务总局（STA）等机构人员组成的特别调查小组，已进行了广泛的现场检查。部分原因是上月拼多多员工与市监总局检查人员发生肢体冲突，而调查内容涵盖了从欺诈性交付到税务问题等一系列涉嫌不当行为。

影响农历新年前行销活动

报道又指，此次审查导致拼多多于农历新年前的行销活动放缓，正在进行的专案也因此延期，因为员工们正在为进一步的检查和面谈做准备，对拼多多而言可谓雪上加霜，因该公司曾在去年11月发出警告，随著竞争对手阿里巴巴（9988）和京东（9618）加大施压，在中国这个竞争激烈的市场增长率正在放缓。