新世界曾急升逾两成 郑家纯称周企作为母公司 冀创造「双赢」交易
更新时间：14:32 2026-01-19 HKT
新世界发展（017）近日股价表现强势，今日更一度急升逾两成至11.57元；暂报11.28元，续升逾18%。集团母公司周大福企业主席郑家纯接受本地传媒访问时表示，周企作为新世界母公司，将持续追求能创造「双赢局面」的交易，并指这绝非空谈，将秉持机构投资者的纪律，但作为家族办公室，则秉持「郑氏家族哲学」，而不是传统的投资手册。
市场关注周大福企业对新世界债务的取态，但郑家纯未有在访问中谈及相关情况。不过，他指周企始终坚持正确的投资方式，又指「市场会波动，机会会来临，资金总会流动，始终相信被投资企业的专业团队，并专注于长期培育及复合增长，以确保稳健持续的增长」。
退出投资时不应该「赚尽一份一毫」
谈到退出投资时，他说不应该追求「赚尽一份一毫」，而是要确保投资能为社区产生正面影响，让投资的企业变成更好企业，员工能置身更好的职场。
郑家纯又以投资澳洲发电商及能源公司Alinta Energy为例，说明其投资哲学的实践。周企于2017年以40亿澳元收购Alinta Energy，并早于2023年开始从投资中获利，而上月在新加坡上市的胜科工业则公布以65亿澳元收购Alinta Energy。他认为，退出Alinta Energy不仅带来丰厚回报，而且买家愿意出价及预期未来资产还有很大升值空间，体现出「双赢局面」的交易。
