中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费

中国移动香港（CMHK）的「一咭两号」服务于2025年年末暂停接受新申请后，已于2026年元旦恢复。该公司回复查询时表示，业务「经过前期业务调整，现已恢复」，客户可前往门市办理。不过，此前的暂停原因并未详细说明，仅称属「业务调整」，引发市场多方猜测。

用满一年才可申请「一咭两号」

服务恢复后，CMHK同步实施了新的申请政策。根据新政策，所有「一咭两号」服务均需额外月费18元。此外，月费低于149元的客户，必须在网满一年方可申请，但毋须预缴；月费149元或以上的客户，则视乎在网时间，需预缴1,600元至2,900元不等，分11至20期回赠。此外，「一咭两号」回赠不能叠加购买手机回赠。换言之，如果客户有买机回赠，要用满一年才可以申请「一咭两号」。

3香港曾配合打击网络骗案

这并非香港首次有电讯商暂停「一咭两号」服务。3香港旗下针对旅客的「国际万能卡」于2023年底，曾接获内地营办商通知，为配合打击网络骗案，其「一咭两号」服务暂停拨打电话与发送短讯功能，仅保留数据、接听及接收短讯服务。当时分析指出，受影响的主要是采用「虚拟手机号码」的旧款储值卡，而需月费的实体号码「一咭两号」服务并未受影响。

门店职员：与实名认证系统有关

此次CMHK暂停服务的原因众说纷纭。有门店职员向客户透露，暂停与内地实名认证系统问题有关；另有说法则指内地号码涉诈骗风险，公司为防范而暂停。对此，CMHK仅以「业务调整」回应，未说明具体技术或安全原因。

学者：收费因分摊「合规成本」

圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚分析，收18元月费反映电讯商需分摊「合规成本」，包括系统升级及强化实名制监管。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨亦认为，加费可能源于大湾区发展下，用户需求激增及号码资源调配压力。

