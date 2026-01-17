「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 

内地最大社区生鲜连锁企业「钱大妈」母公司钱大妈国际控股日前向港交所递交上市申请，凭借「不卖隔夜肉」的独特定位和独创的「折扣日清」模式，这家始于东莞街市内的猪肉档，12年间发展成为拥有近3,000间门店的生鲜零售巨头，「钱大妈」品牌已深入内地及香港民心，但原来并不是姓钱，而是由广东阳江籍的姐弟——冯卫华与冯冀生联手创立，经过十多年时间由猪肉档，变成估值130亿元人民币的生鲜食品企业。

弟弟冯冀生创出「不卖隔夜肉」

冯冀生2012年在东莞一个街市开设猪肉档，针对生鲜行业尾货损耗问题，他创新地推出「定时打折」的折扣日清模式，并喊出了「不卖隔夜肉」的口号，成功吸引消费者，但却因为生意越做越好而惹怒其他档主，受到抵制、赶出该街市。内媒报道指，冯冀生翌年转战深圳福田，开立第一间生鲜食品店，售的产品由猪肉拓展至禽肉、蔬菜、水产等，「钱大妈」的名字在此时诞生。

姐姐冯卫华卖楼加入弟弟生意

当门店开到第4家时，之前曾在佛山「八戒猪肉」担任董事的姐姐冯卫华看到这盘生意的潜力，决定卖楼支持弟弟生意扩张。2014年5月，广州钱大妈正式成立，冯卫华出任总经理，全面负责公司营运，她的加入对钱大妈发展有重大意义。

据招股文件介绍，冯卫华现年54岁，1992年7月在中国华南理工大学取得工业与民用建筑工程专科学历，曾于水电建设工程公司任职，2014年6月起，她作为广州钱大妈总经理，一直全面负责公司的运营，带领团队实现区域扩张、数字化转型及供应链优化等。

拓「标准化+强管控」加盟模式

内媒报道指，在冯卫华主导下，钱大妈建立了严格的加盟管控体系，从门店选址、装修标准到人员培训、货品配送，都制定了统一规范。凭借这种「标准化+强管控」的加盟模式，钱大妈迅速扩张。2015年开出百家门店，2018年门店数超千家，2020年更是翻倍至超2,000家。据招股文件，截至2025年9月30日，钱大妈门店网络已包括遍布中国14个省、直辖市及特别行政区，共有2,938间门店，拥有1,754名加盟商。

「将店铺开在消费者身边」

冯卫华受访时曾总结公司营商之道，透过「不卖隔夜肉」这句人人能听懂的口号，让钱大妈与「新鲜」关联并烙印在消费者的脑海中。钱大妈创立的「折扣日清」模式，每天晚上7点起，门店所有商品开始打折，每隔30分钟增加一个折扣，直到晚上11点30分剩余商品免费赠送，确保生鲜产品「当日出清」。

开店策略方面，她说；「我们利用社区地理位置优势，将店铺开在消费者身边，缩短生鲜食材从产地到餐桌的距离。」钱大妈将店舖开在消费者500米生活圈内，提升购买便捷性。每个门店建筑面积通常约为40至80平方米。

去年6月估值130亿元人民币

这一模式的成功使钱大妈2024年的整体GMV达到148亿元，其中生鲜产品GMV达到135亿元。据灼识咨询资料显示，以生鲜产品GMV计算，钱大妈连续五年在中国社区生鲜连锁企业中位列第一。特别是在华南地区，公司已成为行业领导者，其GMV约为98亿元，为第二大市场参与者的2.8倍。据去年6月底胡润研究院发布的《2025全球独角兽榜》，钱大妈位列全球693名，估值130亿元人民币。

弟前年底免费转让持股予姐

值得留意是，弟弟冯冀生原本是钱大妈的大股东，在2024年底，他以家族内部安排的理由，该其持股平台公司的股权，以零代价转让给姐姐冯卫华，自己从钱大妈退出。冯卫华持股增至50.65%，并担任公司执行董事兼首席执行官。

