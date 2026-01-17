日圆疲弱 游客欢喜高市愁 去年近千日企破产 有商家仅收现金「为省电子支付费用」

日圆持续弱势，兑港元近期低至4.9算，对游日港人而言无疑是福音，但对日本首相高市早苗而言，可能是令人头痛的问题。因圆汇持续贬值，输入性通胀影响不少日本企业，有统计料去年有949家日本企业因此破产，连续第5年创下历史新高；有商业游说团体亦警告通胀压力蔓延至民生层面，呼吁政府阻止日圆过度贬值。事实上，高市日前狭着高民望，宣布解散众议院、提前进行大选，但有分析师相信，在日圆持续贬值推高通胀下，势将削弱选民对高市的支持，料其选情并非完成一帆风顺的「躺赢」。

美元兑日圆本周曾贬值至超过一年的低位159.45，兑港元曾跌穿4.9算，在贸易加权基础上更跌至自1992年以来的最低水平。由于高市早苗被视为偏好温和货币政策，可能限制日本央行快速加息的空间，导致日圆承受更大贬值压力。

「高市最大风险是日圆」

UBS SuMi TRUST财富管理日本股票策略师Chisa Kobayashi直言：「高市早苗最大的风险是日圆，如果日圆进一步走弱，可能会推高通胀，削弱消费者支出，最终损害选民支持。」

事实上由于日圆持续贬值，输入性通胀影响不少日本企业。外电日前引述日本央行官员指，日圆疲弱对物价的影响力正在增强，特别是随著企业越来越倾向于将上升的成本转嫁给消费者，通胀压力可能进一步加剧。

商界吁政府阻止过度贬值

商业游说团体日本经济团体联合会的会长Yoshinobu Tsutsui近日罕有地发表评论，呼吁政府进行货币干预以阻止日圆过度贬值，并形容近期的日圆走势「有点过头了」，指日圆疲弱推高进口成本，对家庭及企业带来压力。

研究机构预计，去年全年日本有949家企业因为物价高企而破产，连续第5年创下历史新高。

日本民间研究机构帝国资料库研究指，预计去年全年日本有949家企业因为物价高企而破产，连续第5年创下历史新高。日媒近日报道，有商家为应对物价飞涨，采取节流开支，改回现金支付方式，以节省电子支付系统的手续费。据报仙台市一间超市，去年已经开始停止非现金支付，预计每年可节省约2000万日圆手续费。超市负责人表示，所节省下来的手续费，将投放于压低商品价格。

据报计划暂停食品消费税

高市早苗或已留意通胀对民生方面的压力，据《每日新闻》报道，她将考虑暂时中止对食品征收消费税，作为她解散国会后的竞选承诺，争取选民支持。虽然高市早苗在去年10月上任前支持削减食品消费税的想法，但自她上任后几乎没有表示计划落实，《每日新闻》报道，中止消费税将导致政府收入每年出现约5万亿日圆的缺口。

新党联合挑战添选情变数

除了通胀走向可能影响高市选情，立宪民主党与公明党日前达成协议，同意组建新党，联合对抗高市早苗阵营。法国巴黎资产管理日本公司高级研究员Shinichi Ichikawa认为选情开始变得难以预测，「唯一确定的是，双方都别无选择，只能以积极支出为竞选主题来争取选民。」

