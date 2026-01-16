美团发布最新模型 个别功能超越Claude 为首个开源模型可用「重思考」模式

美团LongCat团队官方微信宣布，正式对外发布并开源旗下LongCat-Flash-Thinking-2601模型。该模型为LongCat-Flash-Thinking模型的升级版，在Agentic Search（智能体搜索）、Agentic Tool Use（智能体工具调用）、TIR（工具交互推理）等核心评测基准上，均达到开源模型SOTA（当前最高）水平。

该模型在工具调用上表现出卓越的泛化能力，在依赖工具调用的随机复杂任务中性能超越Claude，可大幅度降低真实场景下新工具的适配训练成本。同时，该模型为首个完整开源并支持在线免费体验「重思考模式」的模型，同时启动8个大脑飞速运转，目前在龙猫官网可免费体验。