揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」

内地短剧凭着「短平快」节奏及强烈对立剧情，横扫影视市场，去年独立完整制作并上线的微短剧数量料达4万部，更有内媒指全年产值料近900亿元（人民币，下同），吸引大批毕业生和影视制作者涌入这片「蓝海」；但看似繁荣背后，并非所有人都能乘风获利，《星岛头条》接触有关编剧、演员及剪接等从业员后发现，更多人只是在「为生计挣扎」与「因热爱坚守」之间徘徊。

内地微短剧市场破300亿 揭中老年人追上瘾 花逾万元充值 提防3大消费陷阱

盘点2025年内地人气短剧

低质剧占多 仅认真拍「前30集」

自2021年开始承制短剧的制片「鱼子」介绍，目前内地短剧市场主要分为「流量剧」与「定制剧」两种模式。其中流量剧多被归类为「低质剧」，题材狗血离奇，如赘婿、美女环绕、修仙玄幻、神豪、战神、屌丝逆袭等男频题材，霸总爱上我、重生复仇、替嫁、雌竞、虐恋等女频短剧。一般为60至80集，但80集常被压到5天拍完，每日工作16至18小时是常态，前30集明确规定基本光效、男女主演需具备红果（抖音旗下免费短剧平台）1万粉丝以上，30集之后则完全放弃对演技、调度或画面要求，只需完成台词和剧情推进，制作成本约26万至33万元。

短剧题材中，流量剧包括赘婿、美女环绕、修仙玄幻、神豪、战神、屌丝逆袭等男频题材，霸总爱上我、重生复仇、替嫁、雌竞、虐恋等女频短剧。

定制剧质量要求较高，预算达55万至75万元，要求每集都「好看」，男女主需具备1.5万至2万粉丝，制作周期也拉长至8至10天，若控制利润空间得当，可达10%至15%。不过，承制方常面临成本失控风险，例如演员生病、场地维修及拍摄路线受限等突发状况，尤其是低质剧预算极易捉襟见肘；定制剧虽然利润更高，但需承担资方对接与项目落地的双重压力。目前低质剧占多，但制作团队要3至4部才可保证基础收入。

直击短剧拍摄现场 演员：每日工作至少17小时

编剧收入低 试稿具「白嫖」风险

编剧作为关键内容创作者，却感叹是「行业最不值钱的一环」。一位中央戏剧学院毕业生去年初涉足短剧，试写10多个剧本后，到6月才接到第一个项目，目前亦仅完成一部尚未上映作品。一般而言，整部剧大概1.5万字，创作周期半个月至一个月，如有「爆款剧」开价5万至10万元，但新人往往实际到手仅2万元。对比之下，不少演员日薪已覆盖编剧一个月收入。

她介绍道，短剧编剧的接单渠道多为微信群，平台或承制公司会在群内发布题材需求，并常注明「需有已上线爆款作品」。她感叹短剧编剧发展「非常畸形及不合理」，一般长剧编剧先看作品集，再给钱撰文，但短剧一定要先提交11至13集「免费集」，通过后才签订合同，甚至经常面临「白嫖」风险。她透露，自己接触过10多个项目均因各种理由作罢，甚至有项目修改多版后被指「涉嫌抄袭」，但因无法对接制作方，难以辨别真伪，「有时把免费集写完，也有1万来字了，他说不行，那就相当于白费了。」但新人又需要有作品上线才可接到工作，陷入恶性循环。

另一方面，AI工具普及进一步降低了入行门槛，编导一体的模式也压缩了专职编剧的生存空间，还有多数项目改编自网络平台番茄小说或晋江，编剧仅负责「剧本化」，创作空间有限。她又指，行业内专业科班出身者占比极低，不少「学院派」嗤之以鼻，认为短剧不算创作，但她称自己愿意对影视行业放开怀抱，惟目前只能将其当作兼职工作。

演员分层明显 空档期易陷入焦虑

有演员分享称，为应对戏中裸露场景与长时间带妆拍摄，还需在休息时间中抽空健身保持体态，以及敷面膜保证皮肤状态。

至于外界认为最赚钱的短剧演员，大部分都是专业演员或网红出身。一位2019年大学毕业、入行短剧两年的演员称自己最初也不愿涉足短剧，但疫情后行业戏量锐减，面临 「一年仅能进组1至2次」 的窘境，最终在2024年转战短剧，但他也会筛选剧本，如偏向「现代战神」、「鬼片」等就不愿对接。而所谓「现代战神」，即在现代都市背景下，主角突然获得一股龙气，随即开始拥有战斗能力，故事便围绕拥有超能力的四大家族斗争展开。他认为在古装剧仍可接受，但在现代戏里呈现「很雷」，感叹「还是要珍惜自己的羽毛」。

他指出，拍摄基地多集中在西安、郑州、成都及重庆，场景密集，多为多组同期拍摄，环境嘈杂无法收同期声，大多依赖后期配音，演员台词与口音不再是必要要求，甚至有时当天定妆才拿到剧本。他每日工作至少17小时，最长一次达26小时，5日拍完总共仅休息10余小时，且为应对戏中裸露场景与长时间带妆拍摄，还需在休息时间中抽空健身保持体态，以及早一个小时起床敷面膜保证皮肤状态，睡眠常被压缩至三个半小时。

他回忆指，第一次接短剧时，6天赚了7,000元，但如今日薪6,500元，与公司分成后可得七成，并开始谈「超时费」，即收工到下次化妆间至少6小时，若超时则每小时按日薪10%计算。目前短剧演员行业分层明显，顶层演员档期排到两个月后，底层演员日薪1,000至2,000元、却需超负荷工作20小时，自己作为中层演员，则每月1至2部戏，既无缝进组机会、又担心身体透支与创作热情消退，但空档期逾10天便会陷入焦虑。

剪辑年产逾百部 员工几乎睡公司

据介绍，短剧剪辑师月入1万至4万元，助理约8,000元，全年产量逾百部。

此外，行业中剪辑也是重要环节。上海伫梦文化自2024年初从传统电影转型短剧剪辑，团队已扩张到15至16人，分工明确，剪辑助理负责整理素材，两名粗剪师搭建故事骨架、加入基本音效与配乐，一名精剪师则替换表演不佳镜头、调整情绪节奏及统一画面色调与音量平衡。

创始人马一丁介绍，剪辑师月入1万至4万元，助理约8,000元。单个项目从无到有，10至12天可出不含混音、调色的第一稿，再根据平台与导演反馈修改后，整体周期30至40天即可上线，全年产量逾百部。他直言，「国内大承制公司甚至一个月就能出几十部，员工几乎睡在公司」，但他们其实不愿这样，毕竟创作还是需要休息和生活。

内地短剧市场看似热闹，实则竞争残酷，全产业链从业者都在生存压力与创作初心间艰难拉扯。而这股裹挟著争议与机遇的短剧风潮并未止步于此，正试图叩响海外市场的大门。

《中国短剧系列》上集