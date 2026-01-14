港大经管学院吁港主动「走出去」 布局国际市场 对接内地产业

在港大经管学院编制的《2026年香港经济政策绿皮书》发布现场，港大经管学院院长蔡洪滨表示，香港「超级联络人」的传统定位已难适应当今世界格局，必须从被动「等待」转为主动「走出去」。一方面需深入洞察国家经济发展与战略需求，对接内地产业，成为内地企业出海的可靠伙伴；另一方面应积极布局国际重要市场，搭建深度联系网络。他同时呼吁社会全力支持香港高等教育发展，认为优质国际化教育是吸引全球顶尖人才、驱动创科与长期发展的核心动力。

「美国+1」战略为港带来新机遇

港大协理副校长邓希沣点出香港传统优势流失的困境，包括贸易融资额从2013年的5,000亿港元持续下滑至现今3,800亿港元、数字化建设落后、海关报关仍依赖纸质流程，以及跨境数据互通不足，导致贸易融资生态圈协同效应薄弱。不过他也指出，全球地缘政治变局下，「美国+1」战略为香港带来新机遇，企业正开拓中东、东盟等新市场，香港作为转口港可发挥独特优势。

他预计，今年香港经济增速虽有压力但仍保持稳健上扬，金融业将持续成为核心增长动力；财政方面，股市与地产市场稳定，有望改善财赤。他建议香港从「超级联络人」升级为「超级增值平台」，补齐企业出海所需的法律、人才培训等非金融服务短板。

IP产业实力不容小觑

港大经管学院市场学首席讲师范亭亭表示，香港IP产业实力不容小觑，相关产业贡献超过30%本地生产总值，近三成就业岗位与IP市场相关。香港凭借国际化金融生态圈、完善的基础设施，以及普通法体系带来的知识产权保护能力，具备成为国际IP枢纽的独特优势。加之背靠大湾区，广东与香港的授权专利数量持续增长，众多内地科技创新成果亟需出海，香港若能搭建完备的IP产业生态，将成为这些企业走向国际的首选平台。

「漂绿」问题打击绿色金融

港大经管学院金融学教授汤勇军指出，全球绿色金融面临增长停滞，核心症结在于「漂绿」问题，即资金流向不透明，打击投资者信心。而区块链技术的实时追踪与不可篡改特性，可精准监控资金用途，有效解决此一痛点。他强调，香港在该领域已实现世界领先，2023年发行全球首只政府代币化绿债，规模从8亿港元逐步扩容至2025年的100亿港元，并与国际绿色标准对接，大幅提升投资信心。他建议香港进一步提升技术互通性与标准化，巩固国际绿色金融中心地位。

医疗面临供需结构性错配困境

港大经管学院创新及资讯管理学副教授欧阳银直言，香港医疗面临供需结构性错配的严重困境，即人口老龄化带来庞大需求，医护人员短缺且职业倦怠加剧。数据显示，超过五成的急诊患者属于非紧急病例，此前急诊等候时间系统资讯不准确，反而导致患者平均等候时间增加。其团队研究已推动医管局优化系统，按急症等级提供精准资讯以助分流。对于政府近期推行的急诊费用改革，她强调改革需配套完善监测机制，跟踪需求变化与患者是否受影响，同时扩充非急诊替代渠道，并借力AI技术从根本上提升系统效率。

香港大学经管学院连续5年编制发布《2026年香港经济政策绿皮书》，该报告历时半年研究，聚焦香港经济核心议题与现实挑战，汇聚多位学者的学术见解，从客观中立的学术视角提供具参考价值与可操作性的政策建议，为香港破解发展难题、释放增长潜力提供指引。