David Webb逝世｜生前公开数据库系统 资料获OpenAI及字节跳动大量读取

商业创科
更新时间：23:34 2026-01-13 HKT
发布时间：23:34 2026-01-13 HKT

独立股评人David Webb因转移性前列腺癌，周二（13日）离世，终年60岁。其个人财经网站「Webb-site」多年来收集及整合不同来源的资料，因数据量丰富及其公共性，一直是金融界、投资者以至新闻从业员经常使用的平台。虽然网站伺服器于去年11月关闭，并终止公开存取，不过有本港AI初创企业已把该网站还原，并表明不会图利。

相关文章：David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典

David Webb透露，自2003年以来，营运数据库的花费已超过1,000万元，当中未计他个人花费大量时间的机会成本。他亦曾表示，自1998年以来营运网站，并为公众利益在公司及经济治理方面发声，是他人生中的最大乐趣，远超跑赢市场的满足感。 

2020年，David Webb宣布患上前列腺癌，并已扩散至骨骼。他当时曾考虑在逝世后，把Webb-site交由香港大学接手营运，惟方案最终被大学管理层否决。

去年2月，由于病情恶化，David Webb在网站贴出有序结束网站的通告，引发香港投资界广泛讨论。其后，他宣布改变原有结束方案，决定将Webb-site资料库及自己开发的资料收集软件公开存放在GitHub上的公共储存库中，供有志之士延续下去。

Webb-site网站伺服器于去年11月正式关闭，公开存取亦终止。

港初创创辨人还原网站 强调不图利

网站伺服器最终于去年11月正式关闭，公开存取亦终止。其后，本港医疗生成式人工智能初创企业0xmd透过解读原始码及编程执行，把该网站还原，创办人兼总架构师区兆伦向本地传媒表示不会借此图利。财经作家周显在本报专栏中提及，OpenAI和字节跳动曾大量读取「还原版」网站https://0xmd.com/website资料，反映数据珍贵重要。

现时公众可透过「还原版」网站，查核Webb-site在去年10月31日前所有历史数据。

现时公众可透过「还原版」网站，查核Webb-site在去年10月31日前所有历史数据。并透过改良后台程序，每日自动更新数据，包括中央结算及交收系统（CCASS）纪录、报价、回购与沽空等资料，亦会连系公司注册处及其他司法机构的相关资讯。至于所有网站上的历史文章，目前保留在Webb-site.com的网路档案库中。

相关文章：

AI巨企「狼取」Webb-site资料｜周显

 

