阿里云获评全球企业级MaaS市场领导者 AI Agent开发属先进评级

商业创科
更新时间：21:06 2026-01-12 HKT
发布时间：21:06 2026-01-12 HKT

国际市场研究机构Omdia近日发布《全球企业级MaaS市场分析报告（2025）》，将阿里云评为市场领导者。报告以AI应用全生命周期视角制定评估框架，阿里云在九项核心能力评估中，于基础模型丰富性、模型精调、Agent开发与调度、成本优化策略及生产部署方式共五项获评为「先进（Advanced）」评级。

阿里云Model Studio设AI智能体商店

报告指出，阿里云在MaaS（模型即服务，Model as a Service）领域定位属于「全栈AI服务商」，有别于纯模型供应商或基础设施提供商。其服务整合了自研的「通义千问」（Qwen）模型、PAI机器平台以及「Model Studio」应用平台，提供从开发到部署的全周期AI服务。据报告引述，阿里云「Model Studio」平台目前提供超过200个行业模型，并设有AI智能体商店，已支持用户创建超过80万个智能体，应用于多种业务场景。

阿里云智能首席技术官周靖人称，该机构肯定了公司持续致力支持企业大规模采用AI的决心，未来将继续通过平台、基础设施和模型能力，协助各行业构建与管理AI应用。

Omdia报告预期，企业级MaaS市场未来将朝著更智能、整合与易用的方向发展。

