安踏据报提购Puma达29%股权 已准备好收购资金

商业创科
更新时间：09:24 2026-01-11 HKT
发布时间：09:24 2026-01-11 HKT

路透社引述消息人士透露，内地体育用品股一哥安踏体育（ANTA Sports，2020）已提出从法国皮诺家族（Pinault family）手中收购陷入困境的德国运动服装品牌Puma的29%股份。

目前收购进展陷入停滞

路透报道，消息人士称安踏体育在几周前就提出收购，并准备好收购所需的资金，但目前收购进展陷入停滞。据透露，皮诺家族旗下Artemis集团先前预期自身持有的Puma股份，报价应超过每股40欧罗。

收购的消息传出后，Puma上周四收涨9%，股价创2025年5月以来最高；至周五回顺。截至上周三，Puma市值为33亿欧罗，较去年同期跌约50%，主因是该品牌的销售额大幅下滑。

2019年曾收购Amer Sports

消息人士在去年11月就曾透露，在香港上市的安踏体育有意收购Puma。安踏过去就以收购和重组西方运动、生活风格品牌而闻名；2019年，安踏主导的财团收购了Amer Sports，而这间公司旗下拥有运动用品器材商Wilson等知名品牌。

加拿大皇家银行（RBC）分析师表示，Artemis集团可能出售其持有的29%股份，这对于Puma的股权发展来说是一个正面的讯号，潜在的新所有权可以支持对该品牌的投资，提供新的视角，并支持新任行政总裁Arthur Hoeld领导下的转型战略。

