OpenAI与软银联合投资10亿美元于SB Energy 加速AI数据中心建设

OpenAI和软银集团已联合向SB Energy投资10亿美元，SB Energy正与这些科技公司合作在美国大规模建设为人工智能提供算力的数据中心。

两间公司各投资5亿美元

据声明，OpenAI和软银将各投资5亿美元支持SB Energy作为数据中心开发商和营运商。OpenAI又宣布已选择SB Energy建设和营运其位于德克萨斯州米勒姆县的1.2吉瓦数据中心。双方并未披露此项投资的估值。

SB Energy长期以来一直得到软银的支持，最初成立为可再生能源和储能开发商，但近年来已扩展到开发、拥有和营运数据中心领域。继去年从Ares基础设施机会基金筹集8亿美元后，此次又获得新资金。

软银是OpenAI最大的投资者之一；软银和OpenAI与SB Energy的合作，再加强几间公司的关联交易，一方面支撑人工智能行业，但也引发了市场对人工智能投资泡沬的担忧。

合作属星际之门计划一环

SB Energy合作建立在OpenAI的星际之门(Stargate)计划之上，这是AI初创公司与包括软银和甲骨文在内的合作伙伴的联合项目，目标是在4年内在美国投资5000亿美元用于数据中心和人工智能基础设施。该项目的第一个站点是由甲骨文开发并与开发合作伙伴Crusoe共同建设的位于德克萨斯州阿比林的大型数据中心。SB Energy正在开发数个多吉瓦级数据中心园区。

