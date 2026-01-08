精锋医疗3度叩门终成功挂牌 两创办人均为年轻博士

据星岛环球网报道，两位30岁左右的年轻博士创业8年，便成功带领公司叩响港交所的大门。

1月8日，精锋医疗（2675）正式挂牌港交所主板，发行价43.24港元每股，募资净额约11.17亿元（人民币，下同）。

开盘首日，精锋医疗延续暗盘大涨的态势高开高走，盘中一度涨超35%，股价最高达60港元每股，截至1月8日收盘，精锋医疗上涨30.90%，报56.60港元每股，港股市值为183.16亿元。

精锋医疗创始人均为美国顶尖学府博士，并且是中国首家及全球第二家同时取得三类手术机器人注册审批的公司，在启动赴港上市后便备受各界关注。

但现如今手术机器人的千亿市场早已站满劲敌，第三次IPO终于在港交所成功上市的精锋医疗，又能否在弥漫的硝烟中杀出一条生路？

土豪氪金千万

《星岛》了解到，赴港IPO前，精锋医疗已完成7轮股权融资，累计融资金额超20亿元，投资者除了联想控股、淡马锡、红杉资本等知名机构，还有社保基金、中国国有企业混合所有制改革基金等“国家队”，最后一轮估值约15.07亿美元，较首轮投后估值增长约246倍。

此次港股上市，精锋医疗全球发售2772.22万股H股，超额分配发售415.83万股，每股发售价43.24港元，全球发售净筹资额约11.17亿港元。最终香港公开发售获1091.94倍认购，国际发售获25.18倍认购。

招股阶段最为市场关注和热议的，便是精锋医疗背后堪称豪华的基石投资者阵容，且各路土豪已包揽其近半的发售股份。

精锋医疗的13家基石投资者，包括Abu Dhabi Investment Authority（阿布扎比投资局/ADIA）、UBS Asset Management（瑞银资产管理）、OrbiMed（奥博资本）腾讯、华夏基金、LYFE、大湾区共同家园投资等，合计参投约5.84亿元，占全球发售的48.7%。

其中阿布扎比投资局是中东地区最大的主权财富基金之一，近几年在中国市场颇为活跃，投资力度不断加大，截至2025年一季度，该土豪基金已是27只A股企业的前十大流通股东，累计持股市值超106亿元，环比增长74%。

而医疗健康领域是阿布扎比投资局重仓的领域之一。此前该基金不仅砸下上百亿成立专门面向中国医疗行业的基金，还高调成为诸多医疗及医药企业的股东，如创新药一哥百济神州、国内规模最大的药用玻璃企业山东药玻、中国最大的微创手术器械供应商康基医疗等。

在2025年12月30日至2026年1月5日精锋医疗招股期间，阿布扎比投资局砸下1500万美元获得该公司269.90万股公开发售股份，占其已发行股本的0.7%，为最大的基石投资者。

按截至1月8日收盘时，精锋医疗56.60港元每股计算，阿布扎比投资局手中的股份，在上市首日便已浮盈3605.86万港元。

20台机器人撑起1.6亿年收入

精锋医疗创始人王建辰、高元倩夫妇均为天津大学机械工程博士，85后的两人在美国麻省理工、美国哈佛大学公派留学结束后，于2017年回深圳开始技术创业。

作为一家专注于高端手术机器人设计、开发及制造的医疗科技企业，成立仅8年的精锋医疗如今已成为国内手术机器人龙头之一。

精锋医疗也曾在2022年7月、2023年1月两次递交IPO申请，但都未能顺利推进到下一步，因而此次IPO申请后，还引发证监会追问其2022年7月上市未果的原因，并补充说明股权激励合规性等问题。

对于此前两次IPO失败的原因，《星岛》也曾联系该公司相关负责人，但对方仅称不便回应。

在两度赴港上市折戟的过程中，精锋医疗也在加快推进产品研发及上市。2022年12月、2023年11月、2025年1月，该公司的多孔腔镜手术机器人、单孔腔镜手术机器人及支气管镜机器人分别获得中国药监局的注册批准，也是中国首家、全球第二家同时取得三类手术机器人注册审批的公司。

其中多孔腔镜手术机器人、单孔腔镜手术机器人为精锋医疗的核心产品，先后于2022年12月、2024年12月实现商业化，因此直到2023年该公司才真正产生收入，并在产品逐渐放量后收入取得成倍式增长，但目前仍未实现盈亏平衡。

2023年至2025年上半年，精锋医疗的总收入分别为0.48亿元、1.6亿元、1.49亿元，毛利率分别为59.3%、61.3%、62.8%，同期研发费用分别达1.71亿元、2.26亿元、0.97亿元，其中核心产品的研发投入分别占研发开支总额的71.1%、76.0%、85.7%。

按此计算，精锋医疗两年半累计收入约3.57亿元，而累计研发投入约为4.94亿元。

由于收入尚未能覆盖研发费用等支出，且随着产品商业化推广开始产生相应的销售及营销费用，目前精锋医疗仍表现为亏损，但净利润亏损已明显收窄，2023年至2025年上半年分别为-2.13亿元、-2.19亿元、-0.89亿元。

值得一提的是，2024年精锋医疗多孔腔镜手术机器人在国内售出了20台，便为精锋医疗带来了近1.5亿元的收入。按合约销量统计，该产品在2025年上半年已卖出31台。

在出海热潮下，2025年精锋医疗也开始拓展海外市场，同年3月份顺利在欧盟获得注册批准，并持续在日、韩、中东、南美等其他国家推进落地。截至2025年上半年，该公司已签订了61台核心产品的全球销售协议。

2025年上半年，精锋医疗的海外市场收入已有约0.61亿元，占同期总收入的比重达四成。

截至2025年12月21日，采用精锋医疗多孔腔镜手术机器人及单孔腔镜手术机器人完成的机器人辅助临床手术分别超过1.2万例及2000例。

挑战重重

现如今，手术机器人是一个全球范围内的潜力市场。

据弗若斯特沙利文数据，2024年手术机器人全球市场规模已达212亿美元，预计2033年将达到842亿美元。聚焦中国市场，2024年规模近72亿元，随着机器人辅助手术的临床需求增长及利好政策推动，预计2033年将可快速提高至1020亿元。

目前，我国手术机器人主要集中在腔镜手术机器人、关节手术机器人、脊柱手术机器人等领域，其中腔镜手术机器人被视为商业价值最大的手术机器人，占据了六成以上的市场份额。

但广阔的发展前景必然伴随着激烈的市场竞争。目前仅多孔腔镜手术机器人领域，国内就已有13款产品获批，包括11款国产以及2款进口产品，其中美国直觉外科公司的达芬奇系统无论是在国内还是全球市场，几乎都处于常年垄断的地位。

作为后来者的精锋医疗，便在产品商业化之初采取低价策略抢夺国内市场份额，在直觉外科达芬奇每台2000万元的价格下，精锋医疗多孔腔镜手术机器人定价约1500万元，拥有一定的价格优势。

但价格显然是各项壁垒中最软弱的竞争手段。在国内竞品中，微创机器人的腔镜手术机器人价格亦与精锋医疗相近，而另一家国产企业思哲睿更是将旗下康多机器人定价为540万至990万元的区间。

有行业分析指出，精锋医疗多孔腔镜手术机器人的机械臂精度和滤抖算法实际已逼近达芬奇的水平，但后者已占领市场份额大头多年，为大部分外科医生所熟悉使用，精锋医疗要赢得市场，需在产品培训方面进行补强。

精锋医疗也在招股书中称，2021年公司便开始与三甲医院合作，建立全国范围内的培训中心网络。截至2025年8月，公司已在全国主要城市建立了9个培训中心，未来计划在全球新建约20个地区培训中心。这一布局无疑是在为进一步抢夺国内及海外市场做准备。

除此之外，手术机器人的产业链建设，亦被认为是精锋医疗在产品逐渐进入商业化放量阶段后需要面临的另一大挑战之一。

相较微创机器人、威高骨科机器人等有母公司撑腰的企业，单打独斗的精锋医疗在产业链协同、产能建设上无疑处于弱势。

《星岛》获悉，2017年成立之初，精锋医疗便已在深圳同步建立生产基地，近几年推进IPO的同时，亦在着力提升自身生产力。2025年12月12日，该公司年度第100台手术机器人在深圳生产基地下线。

而在招股书披露的募资用途中，精锋医疗表示将有约四成资金用于核心产品的研发、两成用于核心产品的商业化，另外10%用于扩大产能、10% 用於潜在战略收购、投资或合作等。

《星岛》记者 黄冬艳 广州报道