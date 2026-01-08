投资署去年助逾30间生命健康企业来港 中医药占双位数 新荷花申上市寻国际资金

投资推广署举办中医药发展论坛，投资署创新及科技、生命与健康科学总裁黄炜卓表示，去年该署成功协助30多间与生命及健康科学相关的企业来港落户或扩充业务，其中中医药企业达双位数百分比。业界广药集团表示，计划在港建设先进制造中心，目标2026年敲定方案；而中药饮片企业新荷花则筹备来港上市，正积极评估新田科技城、河套等园区的投资机会，计划在港建设标准化工厂。

投资署黄炜卓：一站式支援落户企业

黄炜卓指出，投资推广署的任务分为两大方向，包括对外透过全球30余个海外办事处，结合中医医院成立、检测中心落成及《中医药发展蓝图》发布的契机，向国际推广香港的中医药产业优势；对内则为落户企业提供一站式支援，协助他们对接本地大学、研发机构、政府部门及潜在投资者。

北都预留空间发展中医药生产基地

在具体产业支援方面，黄炜卓提到，北部都会区的发展将提供重大机遇。在该区300平方公里的土地规划中，新田科技城、河套区的港深创新及科技园等重点园区，将预留空间发展中医药生产基地，而政府更推出配对基金，资助企业设立智能生产线，最高资助额可达2亿元。他称，目前，香港已有大埔、将军澳及元朗三个创新园区，其中将军澳先进制造业中心已有企业进驻；而河套区首期已有3栋大楼落成，后续尚有2栋专注于生产用途的大楼将投入使用，企业亦可透过公私营合作模式参与园区建设。

广药白云山以港为总部 建七大中心

广药集团旗下广药白云山香港总经理陈志钊表示，将加大在港投资，全力推进七大中心建设。他透露，集团已率先成立财资中心及国际研发中心，后续将陆续建立在地化经营与战略营销中心、先进制造中心、海外注册中心、人才中心，以及品牌联络中心，构建覆盖研发、生产、营销、资本运作的全方位体系。

陈志钊表示，该集团将以香港为总部，先拓展东南亚市场，再循「一带一路」进入中东及南美洲。产品方面，他指旗下「王老吉」海外版已在泰国、马来西亚、印尼上市，未来将推动滋肾育胎丸、夏桑菊等核心中成药登陆更多海外市场。

新荷花去年申港上市 路演接触三成国际投资者

中药饮片生产商新荷花董事总经理江峰表示，新荷花已于去年3月正式向港交所提交主板上市申请，目前已完成路演并待聆讯，有望成为两岸三地首间上市的中药饮片企业。他透露，在路演接触的投资者中，有约30%为国际投资者，显示出海外资本对高质量中医药领域的兴趣。

江峰又表示，该公司正积极评估新田科技城、河套区等园区的投资机会，计划在港建设符合「香港中药材标准」的标准化工厂，此举旨在更好地配合其作为香港中医医院主要供应商的角色——在该院全部530余个临床用药品种中，新荷花独家中标超过300项。

江峰指出，《港标》是国际市场的通行证，而香港在CITES濒危物种贸易管理的规范性，使其成为中药材国际贸易的天然枢纽，他期望未来香港业务能从目前占集团总额约1%的比重显著提升。