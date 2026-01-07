亿纬锂能拟港上市 突改集资用途 集中押注匈牙利项目

继宁德时代港股上市并创下2万亿市值新高后，储能「二哥」亿纬锂能（300014.SZ）亦紧随其后启动港股IPO议程，为全球化扩张蓄力。

1月2日，亿纬锂能更新港股招股书，但募资用途这一核心内容出现变化，原定于投向马来西亚生产基地的资金被取消，集中用于匈牙利项目。

欧洲工厂，开在宝马旁

据《星岛环球网》了解，作为亿纬锂能拓展欧洲客户最关键一环，匈牙利项目于2024年6月启动，总投资额约100亿元人民币，占地面积达45万平方米，选址紧邻宝马工厂。

招股书披露，亿纬锂能已取得匈牙利基地土地使用权并开工建设，预计2027年实现投产，规划产能30GWh，产线将聚焦46系列大圆柱动力电池的生产。

大圆柱电池被视为动力电池的重要技术路线之一，受到特斯拉、宝马等海外车企的青睐。与之对应的是方形电池，是比亚迪、广汽等主流中资电车企业采用的方案。

作为国内大圆柱电池的先行者，亿纬锂能此次募资加码匈牙利工厂，意在通过本土化供应深度绑定欧洲车企客户，并规避欧盟碳关税等潜在贸易壁垒。

此前，亿纬锂能已在马来西亚投资建设电池生产基地，覆盖消费电池、动力电池及储能电池全系列产品，并于2025年建成投产实现交付。

在半年前的首版招股书中，亿纬锂能还拟将部分募资投向马来西亚基地三期。对于此次募资计划中取消马来西亚项目的具体原因，《星岛》已致函亿纬锂能，但截至发稿尚未获得回应。

不过从商务部发布的《2025匈牙利对外投资合作国别（地区）指南》显示，匈牙利地理位置优越、基础设施完善、投资环境友好，其「向东开放」政策与中国「一带一路」倡议深度对接，重点鼓励投资领域涵盖新能源汽车、动力电池、数字经济、绿色能源、高端制造等，双方合作潜力巨大，是中资企业布局欧洲的优选目的地。

此外，由中匈共建的中欧商贸物流合作园区、宝思德经贸合作区已成为双方合作标杆，包括宁德时代动力电池厂、比亚迪汽车生产基地等一批重大项目在匈落地生根。两国之间也签署多项合作协定，在「一带一路」框架下的铁路、数字经济、绿色发展等领域合作持续深化，金融合作不断升级，中资银行也在匈设立分支机搆，提供多元化金融服务。

疯狂融资支撑扩产

亿纬锂能此次募资用途转向也与其近年来持续大规模扩产带来显著资金压力有关。

从财务层面来看，近三年亿纬锂能先后上马了沈阳项目、马来西亚项目一二期、成都固态电池项目、匈牙利项目、惠州钠能总部和金源机器人中心等多个重资产新项目，每年需通过大量新增融资覆盖扩产带来的资金流出。

截至2025年三季度末，亿纬锂能有息借款达278亿元，其中52亿元将在一年内到期，而公司现金余额仅88亿元。财务杠杆比率从2024年底的62.3%升至2025年9月末的65.7%，对应资产负债率从59.4%升到63.5%，杠杆进一步升高。

在经营方面，亿纬锂能2022—2024年营收增长一度停滞，但2025年前三季度大幅回升至450亿元，同比增长32.2%；不过对应归母利润为28亿元，同比下降11.7%。

亿纬锂能在招股书中解释称，利润下滑主要是因为进行了股份激励（8.76 亿元）导致管理费用大幅增加。

亿纬锂能成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，历经20余年发展，已成为全球化布局的全场景锂电池企业。其现有工厂布局在广东惠州、湖北荆门及武汉、四川成都、云南玉溪及曲靖、江苏启东、浙江宁波、辽宁沈阳、匈牙利、马来西亚及美国。

在储能电池领域，亿纬锂能全球市占率仅次于宁德时代；在动力电池领域，亿纬锂能排名国内第五。

截至1月7日上午10时，亿纬锂能上涨1.51%，报70.65元 / 股，总市值1465.37亿元。

《星岛环球网》记者 屈慧广州报道