小米与阿里速卖通据报签合作协议 布局欧洲等海外市场

据内媒引述消息报道，小米国际业务部与阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）昨日（4日）正式签署战略合作协议，双方将在欧洲等海外市场进一步协同布局。

报道指出，小米2017年登陆西班牙，首发MIX2及小米A1，随后联合IngramMicro及速卖通共建营销、物流及本地化支持体系。另外，速卖通已上线小米官方旗舰店，全系产品同步开售；去年6月更启动卖车业务，而小米SU7更成为首批入驻。

已成小米出海首要阵地

小米集团高级副总裁、国际部总裁曾学忠表示，在速卖通超级品牌出海计划的推动下，已经成为小米出海首要阵地，今年亦将持续加大在速卖通的投入。

报道提到，在早前黑五（Black Friday）促销期间，小米手机POCO F8系列以200万美元的销售额成为速卖通第一名新品，小米电视亦成为速卖通欧洲市场的电视类目第一名。

速卖通于去年9月正式推出「超级品牌出海计划」。在2025年海外双11与黑五期间，逾300个品牌在速卖通单日销售额是其在亚马逊的两倍以上。