Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米与阿里速卖通据报签合作协议 布局欧洲等海外市场

商业创科
更新时间：12:38 2026-01-05 HKT
发布时间：12:38 2026-01-05 HKT

据内媒引述消息报道，小米国际业务部与阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）昨日（4日）正式签署战略合作协议，双方将在欧洲等海外市场进一步协同布局。

报道指出，小米2017年登陆西班牙，首发MIX2及小米A1，随后联合IngramMicro及速卖通共建营销、物流及本地化支持体系。另外，速卖通已上线小米官方旗舰店，全系产品同步开售；去年6月更启动卖车业务，而小米SU7更成为首批入驻。

已成小米出海首要阵地

小米集团高级副总裁、国际部总裁曾学忠表示，在速卖通超级品牌出海计划的推动下，已经成为小米出海首要阵地，今年亦将持续加大在速卖通的投入。

报道提到，在早前黑五（Black Friday）促销期间，小米手机POCO F8系列以200万美元的销售额成为速卖通第一名新品，小米电视亦成为速卖通欧洲市场的电视类目第一名。

速卖通于去年9月正式推出「超级品牌出海计划」。在2025年海外双11与黑五期间，逾300个品牌在速卖通单日销售额是其在亚马逊的两倍以上。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
7小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
6小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
14小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
21小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
4小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
5小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
14小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
2026-01-04 13:25 HKT