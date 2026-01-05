本港具备Robotaxi落地条件 小马智行洽政府沟通 运输署：正处理3牌照申请

内地自动驾驶技术纷纷出海，于各地积极部署无人驾驶的士（Robotaxi），本港亦成目的地之一。有内地智驾公司表示，香港已具备Robotaxi落地的基础条件，正与监管部门沟通，争取循序渐进式证明技术安全。本港自动车测试总里程至今超过10万公里，运输署指出，有关测试正在提速，除了目前发出6个先导牌照外，正处理3个测试牌照申请。

中国多间自动驾驶公司，已制订Robotaxi出海计划，包括百度（9888）旗下萝卜快跑、小马智行（2026）、文远知行（800）、北京初速（Momenta）等，皆与全球网约车平台Uber龙头合作，部署在中东、亚洲或欧洲展开业务。至于本港，目前政策层面维持在自动驾驶测试阶段，政府已预告，运输署即将公布《运输策略蓝图》，当中涵盖推进自动驾驶车辆发展。

小马：香港价值不限于本地市场

小马智行创始人兼首席执行官彭军向本报表示，香港已具备循序渐进推进Robotaxi落地的基础条件，步伐取决于推进验证与监管流程。他指出，小马完全有能力应对香港绝大多数行驶场景的需求，在窄路通行、人车协同等关键场景已有成熟解决方案；惟部分复杂场景仍需更充分验证，「例如同时出现『窄路、较大坡度、视线遮挡』的上山路段」，指有关场景并非技术上无法突破，而是需要投入更多测试里程与时间。

彭军指出，香港的价值不限于本地市场，更在于对国际市场「天然展示效应与辐射能力」，目前小马正聚焦于与本港监管部门沟通，围绕分阶段推进路径深度探讨。他认为，全球自动驾驶产业的监管核心要求一致，需「循序渐进」证明技术安全，在过程中完成各类牌照、许可及审批手续，强调「是一个需要时间沉淀的合规流程，难以跨越式加速。」

萝卜快跑：积极响应香港政策

目前本港自动驾驶措施源于2017年公布的《香港智慧城市蓝图》，运输署向3家企业共6大项目发放「自动车先导牌照」，主要进行路面测试，获发牌机构包括萝卜快跑、冠忠巴士（306）及机管局，涵盖共62辆自动驾驶车辆。

本港自动车测试发牌情况

萝卜快跑表示，积极响应香港政策，正安全有序推动自动驾驶车辆在香港测试和发展，将为其自动驾驶技术在全球右舵市场的推广，提供重要参考。

运输署：申请人盼今年投入服务

运输及物流局回复查询指，本港的自动车测试正提速提效，截至去年12月中旬，运输署正处理3个牌照申请，有关申请人希望于2026年投入服务。当局指，如牌照申请涉及提供取酬载客服务，在审批牌照申请时，会全面考虑其营运安排，以及对整体交通运输、公共交通服务、行业生态及公众利益的影响。

运物局局长陈美宝日前网志指出，自动车总测试里程已超过10万公里，希望业界透过香港平台收集更多测试和应用数据。当中萝卜快跑去年在香港路段多次扩区，从机场、东涌、港岛南区等路线，近期已延伸至启德及九龙湾一带。

为促进智能城市进一步发展，早前《施政报告》列出，运输署目标于2026年内启动「遥距操作自动驾驶车辆」测试项目，即车上不再设后备操作员，改由遥距人员把关。