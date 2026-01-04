Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米2026年汽车交付目标55万辆 雷军吁批评应公正「不要为流量故意夸大」

商业创科
更新时间：17:38 2026-01-04 HKT
发布时间：17:38 2026-01-04 HKT

小米（1810）创办人兼董事长雷军表示，今年会将更多精力放在汽车业务上，全年汽车交付目标既不能太高、也不能太低，目标定于55万辆，意味将按年增加34%，期望年底能够超越该成绩。

去年交付突破41万辆

雷军日前因身体抱恙，将原定除夕跨年直播延至上周六举行，最新透露小米汽车去年最终交付量突破41万辆，超越年内上调至35万辆的目标。

未来5年研发至少投放2000亿人币

他表示，小米今年将聚焦三方面发展，包括坚持技术立业，指出过去5年小米在技术研发已投放约1050亿元人民币，并重申未来5年加倍，至少投放2000亿元人民币；另外小米将加大对大模型投入，透过人工智能（AI）全面赋能；同时坚持为用户建构「人车家全生态」的体验，把产品做到极致。

对于外界对小米汽车质疑声音，雷军呼吁各界评价时秉持公正，「不要为了流量故意夸大、找茬（挑剔）」，亦应以同一档次的车型比较，「有时候大家会拿20、30万（元人民币）的小米汽车，与100、200万的豪车对比，这并不公平。」

点出「小字」宣传陋习 未来尽量用大字体

他在直播提及，行业长期出现「小字营销」的陋习，即在宣传物料利用细小字体进行注解，是忽略用户感受，而小米内部已达共识，未来将尽量使用大字体，但强调将广告合规的备注小字体，推演为「小米虚假宣传」属误解。

相关新闻：

小米汽车12月交付逾5万部 YU7上市6个月交付逾15万辆 远胜SU7

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
6小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
8小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
3小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
01:31
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
5小时前
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
4小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2026-01-03 14:30 HKT
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
社会
6小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
22小时前
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
影视圈
8小时前