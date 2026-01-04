小米2026年汽车交付目标55万辆 雷军吁批评应公正「不要为流量故意夸大」

小米（1810）创办人兼董事长雷军表示，今年会将更多精力放在汽车业务上，全年汽车交付目标既不能太高、也不能太低，目标定于55万辆，意味将按年增加34%，期望年底能够超越该成绩。

去年交付突破41万辆

雷军日前因身体抱恙，将原定除夕跨年直播延至上周六举行，最新透露小米汽车去年最终交付量突破41万辆，超越年内上调至35万辆的目标。

未来5年研发至少投放2000亿人币

他表示，小米今年将聚焦三方面发展，包括坚持技术立业，指出过去5年小米在技术研发已投放约1050亿元人民币，并重申未来5年加倍，至少投放2000亿元人民币；另外小米将加大对大模型投入，透过人工智能（AI）全面赋能；同时坚持为用户建构「人车家全生态」的体验，把产品做到极致。

对于外界对小米汽车质疑声音，雷军呼吁各界评价时秉持公正，「不要为了流量故意夸大、找茬（挑剔）」，亦应以同一档次的车型比较，「有时候大家会拿20、30万（元人民币）的小米汽车，与100、200万的豪车对比，这并不公平。」

点出「小字」宣传陋习 未来尽量用大字体

他在直播提及，行业长期出现「小字营销」的陋习，即在宣传物料利用细小字体进行注解，是忽略用户感受，而小米内部已达共识，未来将尽量使用大字体，但强调将广告合规的备注小字体，推演为「小米虚假宣传」属误解。

