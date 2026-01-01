澳门2025年赌收2474亿 年增9% 大行料今年再升5%

澳门博监局公布，上月博彩毛收入录得208.88亿澳门元，按年上升14.8%，较11月份则低约1%。

2025年全年计，澳门赌收累计2474.04亿澳门元，按年增加9.1%，超出澳门政府年中修订后预测的2280亿澳门元。去年赌收创下疫后最高纪录，但较2019年的2924.55亿澳门元，仍低15.4%。

里昂料今年受惠人民币升值

日前中信里昂发表报告，上调2026年澳门赌收5%，至323亿美元（约2595亿澳门元），预计人民币汇率升值，以及行业利润指标好转，将推动赌收增长。

瑞银：高端场带动2026年赌收

瑞银则预计，2026年澳门赌收按年增长6%，主要由于博企在澳门的再投资趋势不断改善，以及澳门游客更多元化，同时高级酒店供应量增加，亦有助提升高端场的赌收。瑞银指出，按赌收类别划分，预计2026年中场赌收较2019年水平高出26%，而高端场因结构性改变，仍较2019年低69%。