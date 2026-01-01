Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门2025年赌收2474亿 年增9% 大行料今年再升5%

商业创科
更新时间：16:25 2026-01-01 HKT
发布时间：16:25 2026-01-01 HKT

澳门博监局公布，上月博彩毛收入录得208.88亿澳门元，按年上升14.8%，较11月份则低约1%。

2025年全年计，澳门赌收累计2474.04亿澳门元，按年增加9.1%，超出澳门政府年中修订后预测的2280亿澳门元。去年赌收创下疫后最高纪录，但较2019年的2924.55亿澳门元，仍低15.4%。

里昂料今年受惠人民币升值

日前中信里昂发表报告，上调2026年澳门赌收5%，至323亿美元（约2595亿澳门元），预计人民币汇率升值，以及行业利润指标好转，将推动赌收增长。

瑞银：高端场带动2026年赌收

瑞银则预计，2026年澳门赌收按年增长6%，主要由于博企在澳门的再投资趋势不断改善，以及澳门游客更多元化，同时高级酒店供应量增加，亦有助提升高端场的赌收。瑞银指出，按赌收类别划分，预计2026年中场赌收较2019年水平高出26%，而高端场因结构性改变，仍较2019年低69%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
6小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
7小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
2小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
14小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
10小时前
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
03:24
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
44分钟前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
2025-12-31 15:30 HKT