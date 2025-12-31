字节拟明年加码AI投资 传采购英伟达晶片料达千亿

据南华早报今日（31日）引述知情人士报道，字节跳动计划明年大幅增加AI晶片支出，计划2026年用于英伟达（Nvidia，NVDA）采购晶片的预算约为1,000亿元（人民币，下同），并计划将在AI领域的投资额提升至1,600亿元。

报道指出，倘若英伟达获批向中国市场销售其H200 GPU，则字节跳动2026年的晶片支出将从2025年约850亿元的规模进一步增长。报道还指，该预算为字节跳动扩大AI投资整体战略的一部分，目前，公司旗下社交平台、云业务及大语言模型对算力的需求整大幅增长。

据报晶片研发已有进展

报道指，字节跳动已组建了约1,000人的内部晶片设计团队，且团队已取得进展，研发出一款性能可与英伟达H20晶片相当，当成本更低的GPU。另外，公司还在投资高带宽内存等存储技术，并准备在2026年将AI领域总投资金额提升至1,600亿元。