以应用场景驱动创新 香港科技产业化的战略路径｜张梓昌

国务院办公厅已将「场景创新」提升至国家战略高度，将其视为将科技转化为实际生产力的关键途径。根据国务院最新政策，培育和开放应用场景，已成为验证新技术、新产品、新产业的国家级策略。透过培育与开放场景，打造新技术的「试验场」、新兴产业的「加速器」及制度创新的「试金石」，可加速新技术商业化进程，加快形成新质新产力。以人工智能（AI）为例，其应用场景的战略性布局，不仅能推动如智能制造、智慧城市、网络安全等领域的技术与产业深度融合，更为生成式AI、多模态大模型等前沿技术提供成果转化的舞台，从而加速其商业化落地。

香港推进AI+发展

香港正积极推动AI的本地应用场景建设与应用。《2025年施政报告》明确指出，AI是新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，香港凭借其科研、资金、数据、人才及丰富国际化应用场景的优势，有望成为全球AI 发展枢纽。政府采取「加强基建、推动应用导向」策略，推进AI+发展，目标实现「AI产业化、产业AI化」。具体政策措施包括预留10亿元设立「香港人工智能研发院」，促进AI上游研发、中下游成果转化及开拓应用场景；以及30亿元「前沿科技研究支援计划」，吸引国际科研顶尖人物来港 ，共同开拓多元AI应用场景。

场景为本：科技产业化的加速器

科技发展虽日新月异，但若脱离实际应用场景，创新成果往往停留在概念层面，缺乏数据验证与市场支撑，难以转化为提升生产力或生活质量的实际效益。因此，香港推动创科发展，必须坚持场景驱动，确保技术突破与市场需求紧密结合，避免陷入「技术领先却落地滞后」的现象。

有效的应用场景应同时实现产业升级与民生改善的双重目标：在产业层面，企业需将智能化、自动化技术融入核心流程，借此缩短产品开发周期，提升市场反应速度，加快推动数字化转型。政府与业界应开放更多应用场景，构建完整的数字经济生态，促成创新成果快速落地。在民生层面，科技应用需深入公共服务与日常生活场景，让市民切身感受其带来的便利与安全，并透过社区试验场景，确保科技真正服务于人，改善生活质量，提升市民幸福感。

因地制宜打造本地应用场景

发展新质生产力，必须立足本地实际，因地制宜打造具香港特色的应用场景。香港作为高度国际化城市、全球最自由经济体及粤港澳大湾区的中心城市，拥有独特的资源禀赋、成熟的产业结构及高度开放的市场需求，为场景创新提供了坚实基础。在香港成功落地的国际化应用场景，将成为企业出海全球市场的重要跳板。

特区政府强调，需因地制宜地制定适合自身发展需要的产业发展策略。通过与粤港澳大湾区的协同合作，不仅能创造跨境应用场景，更能推动科技成果快速落地与跨域转化。唯有将制度优势、产业优势与区域协作能力，转化为场景驱动的创新动能，香港才能在全球科技竞赛中把握先机，加速建设国际创新科技中心。

实现本地化、应用化、落地化

在推动创科落地的实践中，香港正以「本地化、应用化、落地化」为核心导向，结合城市空间及产业特性，逐步构建出多个具本地特色的应用场景体系。以智能制造为例，结合 AI 及物联网技术的「智能微工厂」模式，成功实现了小批量、低库存及高度客制化的生产流程，为本地制造业在土地资源受限的环境中，探索出一条兼具灵活性与效率的新型生产路径。

在智慧城市建设方面，由香港生产力促进局（生产力局）、土木工程拓展署及安诚－迈进联营顾问公司共同研发的「地空协同隧道自动检测系统」，成功攻克了无 GPS环境下的定位技术瓶颈，透过 AI 与多机械人系统协同作业，将检测效率提升逾二十倍。该系统将应用于T2主干路及茶果岭隧道工程的质量检测和保养，并具备拓展至低空经济等多类场景的潜力。

此外，生产力局与智艺绿色照明有限公司合作研发的「攀影蜘蛛」机械人，专注于高杆灯锈蚀检测，能有效减少道路封闭需求及人力成本，目前已在香港国际机场开展试验，未来可进一步拓展至更多基建的智能维护场景。两项创新成果分别荣获国际「爱迪生奖」金奖及银奖的肯定。这些实践充分体现，香港透过因地制宜，以场景为导向，正将前沿科技转化为切实可行的解决方案，持续为城市的高质量发展注入新质生产力。

场景驱动的创科未来

应用场景不仅是科技发展的核心驱动力，更是香港建设国际创新科技中心的战略支点。展望未来，香港须进一步强化场景驱动的创新生态。透过政策引导与市场机制相结合，加速形成「技术-场景-产业」的良性循环。

作为推动科技服务、综合制造及创科应用的研发机构，生产力局将持续担任国际「连接器」与「增值人」角色，积极推动科技本地化、应用化及落地化，透过实际国际化应用场景促进科技与市场需求深度融合，构建跨地域创新生态，确保创新能够转化为实际经济与社会效益，为香港产业升级与可持续发展提供实质支撑，为企业出海全球市场搭建关键桥梁。

香港生产力促进局首席技术总监

张梓昌博士