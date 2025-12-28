传字节跳动计划明年向华为采购400亿元人币芯片

传抖音母企字节跳动计划明年从华为采购的升腾晶片，相关订单总额或将超过400亿元人民币，首批规模达百亿元芯片订单，即将开启交付。

华为首批价值百亿人币芯片订单即将交付于字节

据内媒引述消息报道，由于今年4月NVIDIA H20芯片断供后，字节跳动的算力缺口显现，以及其云计算业务火山引擎和AI应用豆包的Tokens调用量爆发式增长。为此字节大规模加大国产算力采购 ，并开始加速与华为的深度合作。

报道还指出，字节跳动在今年在华为晶片的采购数值近乎为零，而双方在这次400亿元人民币的订单中的首批晶片即将开启交付，规模达百亿级，这将成为内地国产算力发展的里程碑时刻。

传字节明年投入1600亿人币建设AI基础设施

翻查资料显示，早前外电引述消息报道，字节跳动计划明年投入1,600亿元人民币用于AI领域，规模高于今年的1,500亿元人民币，其中投入金额中约一半将用于采购先进的芯片，开发人工智慧模型和应用。