工信部设立「标委会」定调人形机械人、具身智能未来发展

工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会（简称「标委会」）成立会议周五（26日）在京召开。有分析指，这标志人形机械人与具身智能行业结束「野蛮生长」阶段，迎来国家级的标准制定组织。

据「工信微报」，成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会是贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥标准引领作用，加强高质量标准供给，推动人形机械人与具身智能技术熟化和应用落地的重要举措。标委会主要承担人形机械人与具身智能基础共性、关键技术、部组件、整机与系统、应用、安全等领域行业标准制修订工作，秘书处设在中国电子学会。

同期，标委会第一届第一次全体委员会议召开，听取了体系化推动人形机械人与具身智能产业发展的工作考虑，审议通过了章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件，研究部署了下一阶段重点工作。