Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工信部设立「标委会」定调人形机械人、具身智能未来发展

商业创科
更新时间：15:12 2025-12-27 HKT
发布时间：15:12 2025-12-27 HKT

工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会（简称「标委会」）成立会议周五（26日）在京召开。有分析指，这标志人形机械人与具身智能行业结束「野蛮生长」阶段，迎来国家级的标准制定组织。

据「工信微报」，成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会是贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥标准引领作用，加强高质量标准供给，推动人形机械人与具身智能技术熟化和应用落地的重要举措。标委会主要承担人形机械人与具身智能基础共性、关键技术、部组件、整机与系统、应用、安全等领域行业标准制修订工作，秘书处设在中国电子学会。

同期，标委会第一届第一次全体委员会议召开，听取了体系化推动人形机械人与具身智能产业发展的工作考虑，审议通过了章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件，研究部署了下一阶段重点工作。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
7小时前
张学友双手出现明显离奇状况？ 或预示肝胆功能出问题 近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
5小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
8小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
6小时前
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
4小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
9小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
6小时前
深圳好去处2026｜14大全新商场/地标/博物馆/玩乐推介！全球最大乐高乐园/4个购物新蒲点
深圳好去处2026｜14大全新商场/地标/博物馆/玩乐推介！全球最大乐高乐园/4个购物新蒲点
旅游
7小时前