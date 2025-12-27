港人花3小时北上打匹克球Pickleball 球场变商务社交新场景 商业规模达240亿

今年源自美国车库的休闲运动匹克球（Pickleball）快速席卷中港两地，逐步跃升为全民年度新宠。在社交平台上，名人如钟嘉欣、容祖儿、陈庭欣、奥运冠军李小鹏、樊振东等打卡匹克球的画面频现；现实生活中，这项融合网球、羽毛球与乒乓球特质的运动，已渗透至从年轻人到退休长者的日常。有港人每月花费千元参与匹克球运动，更有人宁愿耗时三小时北上深圳打球。这股热潮不仅是全民健康的象征，更有香港商人捕捉到背后的商机，认为这是一个具备商业潜力的运动项目，更预测明年开始，匹克球「第一阵火就会上来」。

每月花千元打球 深圳场馆港客占比四成

近几月，香港一提供健康教育管理的平台每周坚持组织匹克球活动，创办者Vincent回忆道，年初在社交平台上看到相关影片便去报了体验课，此后便「一试上瘾」，「不像羽毛球有正反拍那么多技巧，基本上打过去就行」，看网上视频学发球就能上手，无需专业教练。如今他每周组织2至3次活动，非黄金时段场地费每小时250元，四人分摊后每人两小时约100元，每月开销约1,200元。这一活动透过社交平台吸引了各年龄层、不同收入群体，甚至退休人士都纷纷加入。​

除在香港打球外，更有不少港人选择北上深圳。深圳一匹克球馆教练林国彬自年初加入后，发现虽然球馆在龙华区观澜湖地带，离口岸较远，从香港出发到球馆需3小时，但仍有不少学员来自香港，甚至一次性购买10节课，「他们宁愿在深圳住1至2天，集中上4至5节课再返回。」目前该场馆香港客群占比达40%。据介绍，该馆平日场地费每小时120元（人民币，下同），黄金时段180元，一对一课程均价280元，相比香港四五百元的课程性价比更高；且香港不少场馆沿用羽毛球场地胶，而深圳专业场地更能满足需求，并在场地空间、灯光条件上更胜一筹，对有一定水平的玩家来说体验差距明显。

网球教练投身匹克球 称前景或超越网球

在匹克球快速发展的同时，不少传统球类运动从业者也在转型。曾在珠海攻读网球专业的林国彬，大学三年级时接触匹克球后便转向这一领域。他指出，2023年底至2024年初，匹克球在珠海发展迅猛，加上中国网球协会将其归类为网球分支管理，国家体育局的重视让他判断「前景或超越网球」。

至于为何转型，他认为网球技术提升到高阶需大量的时间训练，而匹克球体系尚未完全成熟，教学空间更大，且室内场地规划避免了户外暴晒，运动量更温和。他指目前国内高水平匹克球选手中，60%至70%来自网球领域，另有部分源自乒乓球项目。

爆火背后：3岁到90岁能同场竞技 四代同堂参与

匹克球为何爆火，多位受访者均指出其背后源自对不同群体的高度包容性，有匹克球爱好者分享称，这项运动最初就是为儿童和老人设计的家庭娱乐项目，技巧要求低、上手极快。广州市匹克球协会会长王庆民亦分析道，匹克球价值在于全民适配性，从3岁到90岁能同场竞技，三代同堂、四代同堂共同参与的场景，是其他运动难以实现的。

除年龄包容外，性别的包容性亦突出，兰斯博集团创始人和总裁袁家龙发现，网球、羽毛球、乒乓球的男女参与比例约为7:3或8:2，国外匹克球男女参与比例接近，女性相对易于掌握，甚至有机会战胜男性，良好体验感进一步拉动参与度。

潮流也是原因之一，Vincent指运动健康现已成为大趋势，就像一种人设，「你不做运动就好像很奇怪」。在全民运动潮驱动下，人们愿意尝试新颖项目，而匹克球恰好抓住了这一需求；此外，匹克球不像羽毛球需要频繁前后跑、急停急转，亦不同于网球的大范围左右移动，身体伤害风险低，特别适合中老年群体。

属于「平民运动」商业交易效率高于高尔夫

相较高昂的网球装备和教练费用，匹克球普通人自学即可参与，入门门槛更低。事实上匹克球高水平玩家装备消耗亦不小，林国彬计算指，球约10元一颗，球拍半年更换一次需六七百元；网球换线一次含手工费为60至100元，两三个月更换一次，两者长期消费差距不大。但网球若要达到高水平需数万元学习费用，匹克球提升技术成本仅为其一半，仍属于「平民运动」。

匹克球的商务社交属性更远超传统运动，Vincent分享，自己在运动中结识了不少内地企业家，「匹克球门槛低、娱乐性强，大家打球时能随时聊天。」生意人未必擅长传统运动，但愿意尝试匹克球这一新兴项目，运动过程中容易产生商业合作机会。更重要的是，运动场上的合作能反映人品，「球品见人品」，合作需要可靠的伙伴，一起运动的社交对象则相对正面包容。

袁家龙则指，经美国市场研究发现，匹克球运动催生的商业交易，效率高于高尔夫。高尔夫耗时可达一两天，匹克球两小时即可结束并转入商务洽谈，其在美国的受欢迎程度已开始挑战高尔夫球地位，而中国的商务社交氛围目前仍属初始阶段，参与者多为年轻人和退休人士，在职高管占比不高，他期望将其打造成交流、社交、商业元素兼备的平台。

市场研究和咨询公司CMI 11月调查数据显示，预计从2025年到2034年，全球匹克球市场的复合年增长率将达到15.38%。2025年的市场规模估计已达31亿美元（约合241.8亿港元），推算2034年，估值更可达89.7亿美元（约合699.6亿港元）。

商业潜力渐显 港人纷纷投资建场馆 商业化或需十年

匹克球的商业潜力已被市场察觉，不少投资者开始布局场馆。香港旅馆老板Jensen正在观塘筹备匹克球馆，选址于港铁站附近的商业大厦，面积约5,000呎，规划两个球场、半个练习场和一个休息区。

「香港找场地很难，需要大面积和高楼底，我们花了两个月才找到合适地点。」他透露，场馆月租金接近20万港元，定价参照香港私立场馆，每小时300至500港元，视时段调整。Jensen看好未来两三年的市场机会，认为香港还有很多人没接触过，且很多地区室内场地稀缺，存在发展空间。

同样是港人的袁家龙则选择在深圳开匹克球馆，原因在于香港场馆楼高通常无法满足匹克球赛事所需的7米标准，且租金是深圳的三四倍。他透露，近期场馆生意明显向好，年初刚开业时都是有基础的玩家来提升水平，现在则「新人小白越来越多」。

不过，在王庆民看来，匹克球暂无法取代高尔夫球、网球等传统运动，但随著年龄和身体条件变化，参与者可能从乒乓球、羽毛球转向匹克球。传统运动发展动辄都有上百年历史，他预测匹克球要达到普及和商业化水平，大约还需要十年时间。

浪潮是否可持续？奥运潜力成关键

关于匹克球热潮能否持续，Vincent认为，相比一众传统运动项目，网球、羽毛球易有实力差距大的问题，跑步的坚持难度亦大，以及独木舟、游泳等对技能要求高，匹克球15分钟就能上手，低门槛会持续吸引新参与者并容易坚持下来。

袁家龙则坚信其长期发展潜力，他分析匹克球依赖两大群体，一是竞技群体会随著赛事体系完善而稳定存在；二是休闲群体，因匹克球适合不同年龄层用户，令其逐渐成为全民健康品牌运动。此外他最看好的驱动力是奥运入围，他指2032年澳洲布里斯班奥运会，匹克球入奥概率达80%至90%，一旦入奥，国家必将大力推动，热度便不会消退。

不过亦有声音指出，匹克球近两年虽非常火爆，但后续可能像网球一样经历短期爆火后平稳调整，才再次升温的过程，作为非传统运动，其持续性或不及网球，还需持续观察。

袁家龙又指出，中国市场目前发展速度低于邻近地区。去年5月启动匹克球项目时，越南也才刚刚起步，仅一两个场馆，当时他认为中国发展应该更快，但一年以来，越南将其列为「国家运动名片」，透过艺人推广、高额奖金驱动全民训练，而因冠军奖金500美元，已超过当地公务员约300美元的月资，吸引力极大，如今当地选手水平在国际顶级赛事中能打败香港冠军与美国专业选手；马来西亚也几乎每周都有新场馆开业，其主要靠年轻人打卡传播，带动全民参与。对于中国市场，他原本希望今年6月形成氛围，实际9月底才涌入新参与者，但这主要因为需先解决场地不足的问题，他坚信一旦场地到位，推广会随之而来，而明年开始，匹克球「第一阵火就会上来」。