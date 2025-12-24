京东回应法国巴黎仓库被盗 称损失数据「与实际有较大出入」

据外媒引述消息指出，京东（9618）旗下法国巴黎地区一个仓库遭爆窃，逾5万件电子产品被盗，包括手机、电脑和平板电脑等，估计损失约3,700万欧元（约3.4亿港元）。京东回应事件时表示，当地警方已介入调查处理，仓库已恢复正常运营，但相关方面披露的「重大损失数据」，与实际情况有较大出入。

仓库已恢复正常运营

报道指出，一位京东经理于当地时间周一早上发现，仓库遭破门而入及被盗走30多个仓库货架；经过警方初步调查结果后，窃贼料在周日晚上至周一凌晨期间作案，特意破坏现场的监控系统，令警报系统失灵。

京东表示，集团近年加速推进「全球织网计划」，已在全球23个国家和地区建设超过130个各类型海外仓，并合法合规运作，又指「我们将持续建设好超级供应链，为广大企业和用户提供高品质的物流服务」。