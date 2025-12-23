「百分百担保特惠贷款」坏帐率达18.5% 逾3成违约企业及担保人面临或已破产

按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运在金管局《汇思》撰文表示，截至今年11月底，在疫情期间推出的「百分百担保特惠贷款」和「百分百担保个人特惠贷款计划」的累计坏帐率分别为18.5%及21.2%，现时两项特惠贷款已分别收回约37%及41%，其余大部分贷款亦在如期还款。他又指，由于大部分贷款仍处于一共可长达10年的还款期，仍然牵涉大量债务偿还和追讨工作需要处理。

部份正商讨还款方案

根据贷款机构的追收进度报告，截至今年10月底，在「百分百担保特惠贷款」下，超过三成违约的借款企业及其担保人正面临或已清盘和破产，亦有近两成以申请法庭判令的方式追讨；其余约一半个案主要是贷款机构透过委任代理人或自行催收，有部分亦已达成或正商讨还款方案。

至于就「百分百担保个人特惠贷款计划」而言，近两成违约的借款人正面临或已破产；其余个案则包括贷款机构正透过委任代理人或由自行催收，亦有法庭判令，以及已达成或正商讨还款方案等。

鲍克运指出，政府在推出两款产品时把它们的整体坏帐率假设在25%的水平。由于疫情持续数年，疫情后市民一些生活习惯和经济环境产生了变化，而部分中小企业的经营环境亦未有如预期般得以改善，有机会对坏帐率添加压力。

关注违法行为 涉虚假文件和贿赂等

鲍克运提到，两项产品下的怀疑违法行为值得关注，包括使用空壳公司、虚假文件和贿赂银行工作人员等非法手段来获取贷款。按证保险公司及贷款机构对任何违法行为绝对是零容忍，一旦发现涉嫌违法行为，定必向执法机构举报。

截至今年10月底，在「百分百担保特惠贷款」和「百分百担保个人特惠贷款计划」下，按证保险公司及贷款机构在申请审查过程中合共拒绝或阻截了约3,100宗怀疑涉及违法行为的申请，总金额达53.1亿港元，有效避免了一些潜在风险和坏帐损失。

已延长「中小企融资担保计划」

另一方面，鲍克运提到，今年施政报告宣布加大支援中小企业，包括将「中小企融资担保计划」（计划）下八成信贷担保产品的申请期延长两年，以及将「还息不还本」安排再度延长一年。按证保险公司和贷款机构已完成准备工作，并于今年11月推出相关新措施。

截至今年11月底，「中小企融资担保计划」（计划）下八成及九成信贷担保产品已合共惠及约25,000家企业和约40万名雇员，而相关信贷担保产品的申请期将分别于2028年3月31日和2026年3月31日结束。