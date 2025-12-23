美银CEO称AI开始对经济影响扩大 惟行业过热风险仍可控

据彭博报道，美国银行（BAC）行政总裁莫尼汉（Brian Moynihan）表示，AI正开始对美国经济产生更大的影响。另一方面，鉴于早前市场有言论指AI投资存在泡沫风险，莫尼汉则表示，由于AI行业只由少数几家公司组成，即使AI行业过热而不得不收缩，银行仍认为其对经济造成的风险相对较小，对消费者及就业市场的影响亦相对有限。

明年AI或贡献更大投资份额

报道引述莫尼汉指出，AI领域的投资在过去一年持续增长，明年及以后或会贡献更大的份额。他又指，AI的影响力正日益扩大，虽然并非所有增长都归功于AI，但其边际效应相当显著。

该行料美国明年经济表现强劲，预计增速为2.4%，高于2025年的约2%。莫尼汉称，虽然劳动力市场开始疲软，但看起来更像是就业市场的正常化过程。

莫尼汉还说，「作为贷款方，我们会关注这些项目的杠杆率，确保我们对杠杆率及承诺使用数据中心的一方的合约期限感到满意」。

美国银行亦正使用AI

他又表示，美国银行本身也在使用AI，公司于2018年推出了其智能客服机器人Erica，现在Erica可以回答700个问题，之前只可回答200个问题。莫尼汉表示，「我们将越来越多地应用自动化智能，或者我们称之为增强智能，即人们利用AI来提高效率，并将影响所有企业」。