Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美银CEO称AI开始对经济影响扩大 惟行业过热风险仍可控

商业创科
更新时间：11:15 2025-12-23 HKT
发布时间：11:15 2025-12-23 HKT

据彭博报道，美国银行（BAC）行政总裁莫尼汉（Brian Moynihan）表示，AI正开始对美国经济产生更大的影响。另一方面，鉴于早前市场有言论指AI投资存在泡沫风险，莫尼汉则表示，由于AI行业只由少数几家公司组成，即使AI行业过热而不得不收缩，银行仍认为其对经济造成的风险相对较小，对消费者及就业市场的影响亦相对有限。

明年AI或贡献更大投资份额

报道引述莫尼汉指出，AI领域的投资在过去一年持续增长，明年及以后或会贡献更大的份额。他又指，AI的影响力正日益扩大，虽然并非所有增长都归功于AI，但其边际效应相当显著。

该行料美国明年经济表现强劲，预计增速为2.4%，高于2025年的约2%。莫尼汉称，虽然劳动力市场开始疲软，但看起来更像是就业市场的正常化过程。

莫尼汉还说，「作为贷款方，我们会关注这些项目的杠杆率，确保我们对杠杆率及承诺使用数据中心的一方的合约期限感到满意」。

美国银行亦正使用AI

他又表示，美国银行本身也在使用AI，公司于2018年推出了其智能客服机器人Erica，现在Erica可以回答700个问题，之前只可回答200个问题。莫尼汉表示，「我们将越来越多地应用自动化智能，或者我们称之为增强智能，即人们利用AI来提高效率，并将影响所有企业」。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
20小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
19小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
23小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
14小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
2小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
22小时前