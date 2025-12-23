字节跳动据报明年投入1600亿人币 建设AI基础设施

据英国《金融时报》引述消息报道，TikTok母公司字节跳动已初步计划在2026年投入1,600亿人民币的资本支出，高于今年的1500亿元人民币，以用于建设AI基础设施，其中约一半将用于采购先进半导体，以开发AI模型和应用。事实上，字节跳动已为明年制定了850亿元人民币的AI处理器预算。

若不受限制买H200 支出料更多

报道指出，虽然美国总统特朗普已解除了对英伟达（Nvidia）H200处理器的销售禁令，但由于部分华盛顿议员和中国当局的反对，销售仍可能受阻。若销售获得批准，字节跳动及其他中国科企均有意大量订购H200，其中字节跳动计划先试购2万台H200，单价约2万美元；如果能不受限制地购买更多H200，字节跳动2026年的资本支出可能会大幅增加。

报道又指，字节跳动还持续斥资数十亿美元租赁海外数据中心，以便合法使用英伟达最先进的硬件，用于训练人工智能模型并为海外客户提供服务。

不过，与美国大型科企相比，有关支出仍相形见绌，微软、Alphabet、亚马逊和Meta等今年在建立支撑AI模型和产品的数据中心方面就投入了超过3,000亿美元。