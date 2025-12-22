商汤「产品发布周」完结 称多项AI产品获市场认可

商汤科技（020）宣布，自上周一（15日）起启动的「商汤产品发布周」圆满举办，连日发布基于商汤「日日新」多模态大模型研发的新一代人工智能产品，包括剧集生成平台Seko 2.0、办公室智能助理小浣熊3.0、提升直播带货效能的如影营销智能体、大晓机器人，以及咔皮的AI财务助理和相机，获市场高度关注及认可。

Seko 2.0提高影片制作效率

各产品之中，剧集生成智能体Seko 2.0为短剧、漫剧创作者度身订造，支持100集以内剧集的创作，可确保不同集数中的人物、场景、道具具有连贯性。同时，Seko 2.0令影片制作效率大幅提高，对比传统的制作方式，漫剧制作所需时间可缩短达80%至90%。

此外，商汤AI智能助手「办公小浣熊 3.0」相较上一代带来三大跃进，分别是交付、理解和工作流的跃进，包括可自主创作，一键生成高品质简报（PPT），支援云端与本地端快速编辑图表、图片与文字等元素；从执行指令跃升至理解任务，具备长链条思考能力，支援百万级数据的秒级处理，并能进行多模态、多源关联分析；以及从「单点」工具升级为融入「工作流」，可跨平台处理任务，在企业级应用场景中，准确完成任务比率超过95%。