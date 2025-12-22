Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商汤「产品发布周」完结 称多项AI产品获市场认可

商业创科
更新时间：15:10 2025-12-22 HKT
发布时间：15:10 2025-12-22 HKT

商汤科技（020）宣布，自上周一（15日）起启动的「商汤产品发布周」圆满举办，连日发布基于商汤「日日新」多模态大模型研发的新一代人工智能产品，包括剧集生成平台Seko 2.0、办公室智能助理小浣熊3.0、提升直播带货效能的如影营销智能体、大晓机器人，以及咔皮的AI财务助理和相机，获市场高度关注及认可。

Seko 2.0提高影片制作效率

各产品之中，剧集生成智能体Seko 2.0为短剧、漫剧创作者度身订造，支持100集以内剧集的创作，可确保不同集数中的人物、场景、道具具有连贯性。同时，Seko 2.0令影片制作效率大幅提高，对比传统的制作方式，漫剧制作所需时间可缩短达80%至90%。

此外，商汤AI智能助手「办公小浣熊 3.0」相较上一代带来三大跃进，分别是交付、理解和工作流的跃进，包括可自主创作，一键生成高品质简报（PPT），支援云端与本地端快速编辑图表、图片与文字等元素；从执行指令跃升至理解任务，具备长链条思考能力，支援百万级数据的秒级处理，并能进行多模态、多源关联分析；以及从「单点」工具升级为融入「工作流」，可跨平台处理任务，在企业级应用场景中，准确完成任务比率超过95%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
3小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
6小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前