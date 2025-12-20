Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩尔线程发布新一代GPU架构 能效提升10倍

商业创科
更新时间：13:44 2025-12-20 HKT
发布时间：13:44 2025-12-20 HKT

有「中国版英伟达」之称的摩尔线程，今日举办2025MUSA开发者大会，公司创始人、董事长兼首席执行官张建中宣布，基于摩尔线程最新一代GPU架构「花港」的系列晶片——华山、庐山，将于明年量产上市。

据内媒报道，新架构采用全新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，并支持十万卡以上规模智算集群。当中「庐山」高性能图形渲染晶片，将实现3A游戏渲染15倍的提升，AI性能提升64倍，光线追踪性能提升50倍。除支持游戏体验外，还支持所有CAD、CAE等图形设计渲染。

可提升智算集群算力利用率

张建中表示，当前大模型推理仍面临叠代高速化、服务极致化、模型覆杂化三大挑战。「花港」集成了全精度端到端加速技术和新一代异步编程模型，以提升智算集群的算力利用率。

另外，摩尔线程在大会上发布AI算力笔记本MTT AIBOOK，搭载摩尔线程自主研发的智能SoC晶片「长江」，支持Windows虚拟机、Linux、Android容器以及所有国产操作系统。其32GB内存、1TB存储版本预售价9999元，面向AI开发者和专业用户市场。

