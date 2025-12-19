Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI发布新模型 付费ChatGPT用户即日起可使用

更新时间：18:36 2025-12-19 HKT
发布时间：18:36 2025-12-19 HKT

在发布GPT-5.2系列模型一周后，OpenAI于18日推出Codex模型GPT-5.2-Codex，号称迄今为止最先进的智能体编程模型，专为复杂现实场景的软件工程而设计。即日起，付费ChatGPT用户可在所有Codex界面使用GPT-5.2-Codex，其正努力在未来几周内安全地向API用户开放访问。

GPT-5.2-Codex是GPT-5.2的优化版本，专门针对Codex中的智能体编码进行了强化。据OpenAI介绍，该模型聚焦专业软件工程和防御性网络安全，进一步巩固其在AI编程领域对谷歌Gemini的竞争优势；且在编码性能、网络安全能力和长周期任务处理上均实现突破，在SWE-Bench Pro测试中准确率达到56.4%，在Terminal-Bench 2.0测试中达到64.0%，刷新两项基准测试纪录。

OpenAI表示，凭借这些改进，Codex能够在大型代码库中进行长时间工作，保持完整上下文，更可靠地完成大规模重构、代码迁移和功能构建等复杂任务，即使计划改变或尝试失败也不会失去追踪。

此外，为平衡能力提升与安全风险，OpenAI针对网络安全能力的增强在模型层面和产品层面都增加了额外保护措施，包括针对有害任务和提示注入的专门安全训练、智能体沙箱以及可配置的网络访问。同时，公司正在进行仅限邀请的可信访问计划试点。

