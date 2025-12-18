中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」

据路透引述消息报道，中国科学家今年初在深圳实验室打造出了一部极紫外光（EUV）光刻机的原型机，目前正在测试阶段，体积几乎占满整个工厂楼层，可生产驱动人工智能（AI）、智能电话和先进武器的晶片。

报道指出，这项被形容为「中国曼哈顿计划」的秘密工程项目，突显中国锐意在AI晶片技术领域与西方匹敌。至于所谓「曼哈顿计划」，即美国秘密研制原子弹的战时计划。

由ASML前工程师团队打造

报道又指，这部EUV光刻机由荷兰晶片设备制造商ASML前工程师团队打造，对ASML生产的EUV光刻技术进行了逆向工程。现时该部中国EUV光刻机已能运行并成功产生极紫外光，但尚未生产出可用的晶片，而中国政府的目标是在2028年前实现原型机晶片生产，但项目相关人士表示，更有可能到2030年才实现量产。