腾讯据报升级AI大模型研发架构 前OpenAI研究员姚顺雨任首席AI科学家 

商业创科
更新时间：17:55 2025-12-17 HKT
发布时间：17:55 2025-12-17 HKT

据内媒报道，腾讯（700）升级大模型研发架构，新成立AI Infra部、AI Data部、数据计算平台部，强化其大模型的研发体系与核心能力。

将向总裁刘炽平汇报

报道指腾讯今日（17日）下午发内部公告，Vinces Yao出任「CEO/总裁办公室」首席AI科学家，向总裁刘炽平汇报；同时兼任AI Infra部、大语言模型部负责人，向技术工程事业群总裁卢山汇报。

腾讯并未披露Vinces Yao的中文名或履历，内媒估计Vinces Yao为前OpenAI研究员姚顺雨，数月前入职腾讯。他毕业于清华和普林斯顿大学，曾任OpenAI研究员，是OpenAI首批智能体产品Operator与Deep Research的核心贡献者。

AI Infra负责大模型训练等

报道指，AI Infra作为腾讯大模型体系的重要一环，将负责大模型训练和推理平台技术能力建设，聚焦大模型分布式训练、高性能推理服务等核心技术能力，构建大模型AI Infra核心竞争力，为大模型算法研发和业务场景落地提供稳定高效的技术支持和服务。

AI Data部、数据计算平台部，将分别负责大模型数据及评测体系建设、大数据和机器学习的数据智能融合平台建设工作。王迪续任大语言模型部副总经理，向Vincesyao汇报。刘煜宏担任AI Data部负责人、陈鹏担任数据计算平台部负责人，均向公司副总裁蒋杰汇报。
 

