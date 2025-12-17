Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苹果据报2027年扩大iPhone产品线至7款 传推20周年纪念版

商业创科
更新时间：12:01 2025-12-17 HKT
发布时间：12:01 2025-12-17 HKT

苹果（AAPL）据报计划大幅扩大iPhone产品线，2027年秋季将推出至少7款机型，包括折叠屏手机及iPhone 20周年纪念版，较目前推出5款机型明显扩展。

明年起调整iPhone发布时间表

据《The Information》引述参与产品研发的消息人士报道，苹果计划从明年开始调整iPhone的发布时间表，将不再在秋季发布所有旗舰机型，而是先在秋季发布Pro，标准版iPhone则在春季发布，以迎接即将推出的新机型，包括传闻中的可折叠iPhone。

报道又指，2027年秋季苹果将至少推出7款新型号iPhone，预计包括iPhone 18、iPhone 18e、iPhone 19 Pro、iPhone 19 Pro Max、iPhone 19折叠版，以及一款为纪念20周年而特别打造的机型，并可能同步推出另一款未公开细节的神秘新产品。

20周年版传屏幕延伸至手机边框

自2007年第一代iPhone面世以来，苹果每十年都会在设计上带来重要革新。2017年推出全面屏设计的iPhone X之后，2027年为iPhone发布二十周年，外界普遍预期苹果将再次推出一款具有划时代意义的作品。

报道指，这款20周年纪念版iPhone或采用前所未见的设计，或配备一块无边框、四面弯曲的环绕式显示屏，即是将屏幕延伸至手机边框，实现真正的全面屏效果。

