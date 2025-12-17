万宁退出中国实体业务 明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化

​万宁中国昨晚于官网公告宣布，线下及线上门店将停止营运，其中线下门店最后营业日为明年1月15日，线上万宁官方商城（小程序）则于本月28日停止营运，而线上万宁天猫旗舰店、线上万宁天猫保健品专营店、线上万宁京东旗舰店、线上万宁拼多多旗舰店将在本月26日停运，呼吁会员尽快处理积分。翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，高峰期有200间门市。有内地消费者认为，万宁内地门市与香港门市逻辑不同，且商品与竞争对手屈臣氏及电商平台高度重合，完全没有差异化。

相关新闻：内地零售市场洗牌掀关店潮 盘点不同品牌 苹果8月首关门店 莎莎全面撤实体店

母企DFI：回应消费者行为转变

万宁母公司DFI零售集团回应《星岛头条》表示，万宁中国的全新业务策略，是积极回应消费者行为转变及个人健康与美容需求增长的趋势。

DFI表示，万宁将重整线上平台，策略转型将围绕两大核心方向，首先是全渠道整合，结合万宁香港及澳门强大的实体门店与线上电商渠道，以及中国的跨境电商模式，强化供应链，拓展多元化及差异化产品类型，推动业务长远可持续发展；其次是掌握个人健康护理增长机遇，推动业务增长并优化结构，提升在健康与美容领域的整体竞争力。

DFI续指，万宁将继续以消费者需求为基础，借助香港及东南亚资源，强化跨境电商能力，并持续引入更多元化产品，推动业务可持续增长，保持竞争力。

公司指出，内地门店关闭是业务战略调整需要，而后续将转战跨境商城，其中跨境官方商城（小程序）、万宁跨境天猫旗舰店、万宁跨境京东旗舰店、万宁跨境拼多多旗舰店将继续提供服务，持续带来香港门店同款的跨境好物。

根据年报显示，截至2024年度，万宁在内地有16间分店。另据官网资料显示，万宁作为香港最大型的健与美产品连锁店，拥有超过300间分店遍布港澳。

返回目录

万宁中国昨晚于官网公告宣布，线下及线上门店将停止营运。

消息公布后，「万宁关闭内地所有门店」登上微博热搜榜第8位，有内地消费者表示，自己第一次接触万宁市在香港，认为万宁在香港是「刚需型药妆便利商店，门市密度高、面积不大」，对比之下，内地门市与香港门市逻辑不同，卖的东西还与屈臣氏、Sephora及电商平台高度重合，完全没有差异化，更指出内地的零售市场已经被电商彻底改变，同时竞争极为激烈，环境太过艰难，认为万宁难以适应目前的市场状况；另有在广州的消费者表示，「我一直以为它早就退出了，刚来广州的时候到处都有万宁，现在好久没看到过了。」

至于一名深圳消费者表示，在内地时从不会去实体的万宁店购物，只会在美团外卖购物，让店家直接送货上门。对于本次万宁将转战跨境商城，她认为会更加方便，因为本身已有许多内地人士专程到香港或澳门的万宁购物，因为价格更实惠，且有很多内地没有的药妆，若以后有跨境商城，直接网购即可。

返回目录

翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，于10月9日在广州天河城广场开设首间门店，此后逐步扩展，在华北、华东、西南市场开设了门市。 2011年，万宁在内地店数突破200间，涵盖33个城市。 内媒报道，万宁于2014年曾计划进行扩张，当时其高层表示，万宁将于未来3年在内地市场净增至少300间家市，即每年新开100间店。

翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，在广州开设首家门店。（来源：万宁中国官网）

万宁进入中国市场历程。（来源：万宁中国官网）

不过，内媒《第一财经》报道指出，2020年万宁在中国的实体店已缩减规模，北京、上海及四川等地区有多间门市关闭。报道引述消息人士称，由于实体店成本高及各类竞争加剧，使万宁这类「健与美」连锁店受挫，加上当时受疫情影响，最终让万宁选择关店止损。

2020年万宁于上海最后一间门店关闭前夕，部分货架上的货品已经售罄。（来源：第一财经）

另外，该消息人士指出，万宁近年欠缺内地本地化管理，难以吸引年轻消费者；面对竞争对手屈臣氏有近4,000间门市规模优势，万宁已处于下风。随著电商崛起，包括屈臣氏在内的众多实体零售商同样面临转型挑战。

据万宁母公司DFI零售集团2024年业绩公告，由于业务重心从线下门市转向线上管道，万宁中国同店销售额下降，这导致其大部分线下门市关闭。

返回目录

相关文章：惠康「网购店取」迎零售新战局 服务扩至逾200舖 推价格承诺最多平40%