内地药企爆「宫斗」大战 90后美女公司秘书上任11天紧急辞任

「90后美女主持人上任董秘11天后闪退，多个吸人眼球的元素堆叠，让睿智医药（300149.SZ）这家老牌CRO（医药合约研发）企业再度成为业界的饭后谈资。

根据睿智医药12月12日晚间公告，其董事会秘书高莹莹因工作职务调整，已申请辞去董事会秘书职务，在新董秘上任前，将由董事长首席执行官WOOSWEELIAN（胡瑞连）代行董事会秘书职责。

引起业界关注的重点在于，睿智医药12月1日才宣布聘任高莹莹为董秘，原计划任期至公司第六届董事会届满，彼时高莹莹身上「90后前电视台女主持」的标签，已引发外界的热议和质疑。

不过，一个上市公司的重要职位，却如同儿戏般，由外行人上任11天又紧急辞任，这一纸公告未提及的幕后故事，足以吊起大众的胃口。《星岛环球网》 曾就此致电睿智医药董秘办公室，对方仅回应称，有关董秘的变动信息，以公告披露为准。

《星岛环球网》 查阅相关资料发现，从睿智医药闪退的高莹莹，实际也是睿智医药实控人胡瑞连其他控股实体的员工，而公司董秘职位的变动，又与这家公司持续了四年多的控股权争夺息息相关。

睿智医药刚辞任的董秘高莹高莹。

董秘闪退的背后余波

公开资料显示，睿智医药刚辞任的董秘高莹高莹1994年出生，上海师范大学工商管理硕士在读，2016年7月—2022年9月曾先后在阳江广播电视台、中山广播电视台担任主持人、策划、编导等工作，2022年11月开始于中山安欣新零售有限公司（下称：安欣新零售）担任推广总监，2025年11月离职后，在12月1日成为睿智医药的新任董秘。

上市公司董秘往往须具备深厚的金融、法律或行业专业背景。因此，即便有3年零售公司推广总监的经验，但一个无专业背景的前电视台主持人担任上市公司董秘，难免遭受外界质疑。

但仅仅11天后，带著「90后美女主持人」标签吸了一波流量的高莹莹却已经「跑了」，甚至有投资者怀疑，此次事件是睿智医药董事长胡瑞连的一次流量炒作。

部分网友对睿智医药董秘辞任的评论（来源：雪球）

顺藤摸瓜后可以发现，新任董秘快进快出「闹剧」背后，或是睿智医药实控人胡瑞连经历四年多控股权斗争重新掌权后，为培养内部势力所采取的措施之一。

只是胡瑞连也没料到，自己最后竟会被新董秘「坑」了一把。

《星岛环球网》记者翻查资料后发现，高莹莹前东家安欣新零售，由江门市安欣投资有限公司（下称：安欣投资）控股，而安欣投资实控人正是胡瑞连，这层关系足以将高莹莹从安欣投资调任至睿智药。

安欣投资相关讯息，来源：睿智医药公告

而在高莹莹高调空降之前，就不得不提及睿智医药此前剪不断理还乱的股权争斗。

事实上，因睿智医药控股权斗争及相关案件影响，胡瑞连曾在2021年10月被踢出局，并由曾宪维接替其睿智医药董事长职位。

转折在2023年12月，曾宪维辞去睿智医药董事长及所有职务，又在2024年因任职期间公司商誉减值不合规、信息披露不规范等问题，被广东证监局采取行政监管措施，并被出具警示函。

曾宪维离任后，胡瑞连于2024年1月开始重返睿智医药，并在2024年12月对外宣告重新担任该公司董事长，其间睿智医药还经历了一系列的内部权力更迭，包括高管人员变动及经营范围变更、投资人变更等。

结合此背景来看，近期董莹莹空降睿智医药董秘一职，更像是胡睿连在公司内部洗牌的接续动作之一。

当代「宫斗戏」

回顾睿智医药过往几年的发展，光是董事长的数度更迭就已堪称一部大型「宫斗剧」。

睿智医药前身为睿智化学，于2003年由尚华医药成立，与药明康德、康龙化成、泰格医药等成为国内最早的一批医药合约研发（CRO）企业之一。乘著创新药研发的东风，国内CRO产业也快速发展，抓住机会的睿智化学一度与药明康德齐名。

睿智化学的创始人也并非胡睿连，而是来自医药研发世家的惠欣及其父亲惠永正。惠欣家族控制的尚华医药2013年从美国纽交所私有化后，逐步将相关的业务注入睿智化学，并在2017年开始推动后者藉壳上市。

2017年7月，主打低聚果糖及保健品的创业板上市公司量子高科，拟收购睿智化学90%的股权。相关股份交割最终在2018年完成，睿智化学成为量子高科控股子公司，同年底量子高科更名「量子生物」。

需要指出的是，当时量子高科的实控人为曾宪经，睿智化学实控人为惠欣，胡睿连被视为推动该收购交易的关键人物，但当时更多还是第三方的财务投资者角色。

在上述收购交易开始前，由胡瑞连控制的Mega Star曾以约5.4亿元受让睿智化学23.5%股权，这才让二者产生了交集。

借壳交易完成后，曾宪经持有20.58%的股份，惠欣家族控股比例为10.39%，但2019年6月，曾宪经辞任董事长一职，惠欣接替其成为一把手。 2020年，已更名为「量子生物」的公司再度更名为「睿智医药」。

2020年8月，胡瑞连向曾宪经控制的八本投资提供了2亿元借款。关于该笔借款，网路上还有一种说法──称该笔借款为量子高科收购睿智化学时，曾宪经因外汇管制等原因导致资金紧缺，胡瑞连伸出援手助力其顺利完成交易。

但不管用途如何，胡睿连提供借款后，在到期催收无果的情况下，双方便约定以曾宪经持有的约6%睿智医药股份抵债。

基于此约定，若未来股份完成过户，胡瑞连在睿智医药的持股比例将从9.67%提高至15.7%，曾宪经的持股比例则从16.31%降至10.27%，引发公司实控人变更。

而后续控股权争斗的雷也就此埋下。

2021年1月，上任仅两年的董事长惠欣宣布辞任，胡瑞连任董事长。但屁股还未坐热的胡瑞连，在两个月后就因卷入吉林吉福参生物股权纠纷，涉嫌职务侵占被刑事拘留；同年10月，胡睿连辞去董事长等职务，仅挂名公司战略顾问，曾宪经的同胞兄弟曾宪维成为新一任董事长。

灵魂人物惠欣离任，加之管理层的接连变动，导致2021年开始睿智医药多名董事、高管人员相继离任，同时大批研发人员流失，该公司经营业务也大受影响，业绩一路下滑，股价及市值也持续缩水。

截至12月16日收盘，睿智医药报每股9.48元，47.21亿元的市值与药明康德等同行相比，几乎只有零头。

争斗落幕

2023年12月，胡睿连重返睿智医药成为非独董候选人，并在2024年1月重新当选为董事长。在胡瑞连出局又回归的几年时间里，曾宪经与胡瑞连关于控股权的斗争也一直持续著。

由于先前约定以股抵债后，曾宪经控制的八本投资一直未完成股份过户，胡瑞连从2021年开始与之就睿智医药股份转让执行产生纠纷，最终演变为公司控股权争斗，胡睿连在2024年7月选择提起诉讼，双方正式对簿公堂。

历经近一年，胡瑞连才终于在2025年5月拿到过户的股份，成为睿智医药真正的控股股东。

但此时，睿智医药早已在管理阶层动荡的一地鸡毛中，失去往日荣光。

《星岛环球网》了解到，2021年睿智医药营收近17亿元，却首次出现净利亏损，此后三年营收规模持续走低，亏损也逐步扩大，2021年至2024年累计亏损22亿元。

重新回到台前的胡瑞连也深知管理层动荡及股权争斗带给睿智医药的沉重打击，称公司困境核心症结在于「战略定力缺失与组织架构失序」。

但胡瑞连也开始频频在媒体露面，并对外宣传其转型计划及发展，如重新确立三大核心策略，在业务端聚焦ADC（抗体偶联药物）、小核酸、多胜肽等，大力推广「整包式服务」模式，以及同步推进全球化布局，如在波士顿设立研发中心，在马来西亚设计生物药园等。

目前来看，胡瑞连的聚焦策略似乎初有成效，但在产业格局早已定型，市场变幻的情况下，睿智医药能追回多少逝去的过往，仍是一个问号。

编辑︱梁景琴