阿里推新一代AI视觉模型Wan2.6 主打「角色扮演」功能

阿里巴巴 （9988） 宣布，推出新一代视觉生成模型「Wan2.6」系列，主打全新「角色扮演」功能，用户通过上传参考影片及输入简单提示词，模型可依据外貌与声音生成AI场景，实现声画同步、多镜头的连贯叙事与电影级运镜，仅需几分钟即可生成一段15秒的连贯影片。

阿里云明日举行线上发表会

新模型显著提升了图像生成及多模态理解的能力，可处理中英文的详细指令，让创作者能够精准捕捉细节及表达艺术构想，从而创作出高质素且富有表现力的视觉作品。该模型现已在阿里云AI开发平台Model Studio及Wan官网推出，未来还将纳入Qwen App，推动AI影视创作的更加普及。

此外，阿里云将于明日（17日）举行「Wan2.6」线上发表会，将会以英语、中文、韩语和日语直播五场会议，全面展示新模型的最新演进。