永明今年年度化保费等值目标高于100亿元 计划增聘1500名理财顾问

商业创科
更新时间：20:06 2025-12-15 HKT
发布时间：20:06 2025-12-15 HKT

今年上半年香港永明金融录得的年度化保费等值(APE)按年上升18%至50亿元，其行政总裁林嘉言表示，第3季APE则达33.22亿元，按年增两成多至三成，料明年业务前景乐观，并计划增聘1500名理财顾问，令团队壮大至逾5000人。人寿及康健业务副行政总裁杨娟补充，今年全年的APE目标是高于100亿元。

林嘉言表示，首3季的APE约83亿元，第4季表现亦乐观，并看好明年的业务前景，因见内地客户因应在岸利率低企下而对本港保险产品续有需求，以及高净值客户的需求于疫后有所增加。而上半年来自高净值客户(即首年保费超过1000万元)的新保单占比为30.6%；保单持有人保额超过1亿元的占比为9%，未来有望提升至双位数占比。杨娟透露计划明年针对高净值客户推出有保障成分的指数型万用寿险产品。

大湾区发展方面，林嘉言称，永明正评估在澳门设点。杨娟则指计划明年将大湾区医保的陪诊服务由高端客群推向大众客群。此外，她指9月推出的享悦即享年金保险计划热销，短短两个多月录得整付保费1.5亿元，平均每张保单的保费为100万元，当中有一张保单的保费超过1000万元。

今年永明的理财顾问团队人数突破3500人，较去年净增长700人。他指现时计划将于明年尾、最迟后年初将团队人数增至5000名以上，即明年至少要增聘1500名理财顾问，此为历来最大规模的招聘。

对于香港永明金融会否迁册香港，林嘉言称，作为香港一家有133年历史的保险公司，一定会回港，在港注册亦合理，又可由两地监管变为一地监管，只是时间上要研究，因涉及资源及配套的考虑。

就大埔宏福苑火灾受影响客户人数，杨娟指受影响的保险及强积金客户共有数百人。林嘉言称，大部分有关索偿已处理，主要涉及人寿和医疗保险。

另外，Sun Life永明最新调查「 薪火相传：构建亚洲长远财富传承」发现，财富延续是港人最重视的传承目标，有32%受访者表示最渴望能将财富传承至下一代。然而却有44%受访者忧虑财富无法延续至下一代，反映港人对财富的传承准备不足；更有54%人担心遗产分配会引发家庭纷争。此一信心落差在高净值人士中尤其显著，有64%高净值受访者忧虑其资产可能成为家庭纷争的导火线，55%则担忧市场波动影响其财富价值。

调查发现65%香港受访者认为「保障家庭财务稳健」 为财富传承规划首要考虑，其次是「储备充足财富传予下一代 」（52%），以及「制定清晰的遗产分配计划以减少误会或纷争 」（50%）。

是项调查访问了3000名香港和东南亚人士，香港占500人。

