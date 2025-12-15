英皇电影城进驻北京太古坊 料2027年启用 杨政龙冀现「三店」协同效应

英皇文化产业（491）旗下英皇影院集团宣布，再次与太古地产（1972）旗下项目合作，继去年宣布进驻北京三里屯太古里项目后，于北京太古坊开设英皇电影城，预计戏院将于2027年正式启用，成为集团在北京营运的第3家戏院。

「太古坊」品牌首次内地亮相

新影城位于北京市朝阳区北京太古坊，该项目包括目前已经运营的颐堤港综合发展专案及其二期扩建部分，亦是「太古坊」品牌首次于中国内地亮相。

颐堤港毗邻798艺术区，坐拥直通地铁的交通优势，是朝阳区乃至全北京最受欢迎的集商务、购物和休闲娱乐于一体的活力社区。根据北京市政府发布的《北京城市总体规划（2016年-2035年） 》，明确定位朝阳区为整体规划的重要战略地区，商圈功能日益丰富。

新影城位于北京市朝阳区北京太古坊。

盼举办更多大型电影首映活动

英皇集团副主席杨政龙表示，很高兴再次与太古地产旗下项目合作，并很荣幸能再下一城进驻太古地产于内地的首个太古坊项目；加上集团两家位于北京CBD区域的电影城（长安街英皇集团中心及三里屯太古里英皇电影城），相信在京城能形成「三店」的连锁协同效应，有利集团整体布局网络发展。

英皇电影城去年已进驻北京太古里。

他续指，集团两家位于北京的英皇电影城深受片商欢迎，一直以来为不少国产巨制及荷里活电影的首映礼宣发场地，期望第三店的加入能举办更多大型电影首映活动及高端文化活动，助力北京以至国家推动文化产业发展。

北京太古坊英皇电影城将提供8个独立影厅，其中一个为贵宾厅影厅，提供超过1,100个座位，配备新一代激光IMAX、LED等前沿电影放映技术，为消费者提供极致的观影享受，打造成北京市优质娱乐热点。