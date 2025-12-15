C Capital投资7家企业排队上市 包括壁仞科技

C Capital首席执行官郑彦斌表示，集团旗下基金投资的15家企业中，7家已进入IPO排队阶段，2026年陆续登陆香港、美国及A股市场。其中香港市场有4至5家，最快1至2月即可上市，芯片企业壁仞科技位列其中，C Capital为其B轮领投方。他特别提到，作为早期投资人，集团入场估值合理，采取5至7年长期投资策略，因此不受新股短期涨跌影响。

引导欧资提高亚洲配置

郑彦斌表示，C Capital管理公司和欧洲公司Youngtimers合并后，成功引入法拉利家族打开欧洲市场，目前正依托瑞士私人银行及信托银行全球中心优势拓展当地业务。他提到，欧洲家族办公室对亚洲投资较保守，资产配置中亚洲占比仅5%左右，目前公司正引导其提升至10%，挖掘亚洲市场潜力。



郑彦斌指出，2025年年中起亚洲投资情绪回暖，美国资金回流。他分析，美国企业估值偏高，OpenAI、SpaceX估值达数百亿至万亿美元，亚洲同类顶尖企业估值仅数十亿美元，技术差距不大，亚洲估值有明显上涨空间。

区域布局方面，C Capital四、五年前已布局中东市场，看重当地丰富资本及对亚洲投资的浓厚兴趣；中国方面，他强调科研、AI领域优势突出，独角兽企业众多；澳洲市场方面，公司则聚焦私募债与房地产。

德林与公司优势互补

德林控股作为C Capital的新战略股东，郑彦斌称德林与公司优势互补，投资区域重叠度低，分别辐射沪京、悉尼、苏黎世及日新美等地，带来跨区域投资机遇。德林控股执行董事朗世杰表示，德林已开启传统金融与去中心化金融双轨布局，包括布局比特币挖矿，近月筹集17亿港元新资金，资产负债表规模逾20亿港元。他又提到，公司力争2026年年中实现100亿美元管理规模。

