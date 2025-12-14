OpenAI调整政策抢人才 毋须工作6个月可获股权薪酬

AI行业求才若渴，市场竞争激烈。据外媒《华尔街日报》引述消息指出，OpenAI上周终止了一项要求员工「需在公司工作至少6个月」才能获得股权的薪酬政策，以鼓励新员工勇于承担风险，毋须担心在获得第一批股权之前就被解雇。

报道指出，OpenAI早于今年4月已将新员工的股权授予期从业界标准的12个月缩短至6个月；另有知情人士指出，马斯克旗下xAI也采取了类似做法。

以往传统科企设定1年授予期

报道又指，有关举动反映了AI行业对高阶技术人才的激烈竞争。以往传统科技公司通常对新员工设定1年的股权授予期，避免将股权授予快速离职或表现不佳的员工；不过，随著Meta、Google及Anthropic等公司以更高薪酬待遇吸引顶尖研究人员，因此这些员工能争取更具吸引力的条件，并在不满意的情况下快速离职。

另一方面，报道引述一份财务文件指出，OpenAI今年预计在股权薪酬上花费60亿美元，几乎占其预计收入的一半。有科技投资者正私下抱怨，快速发展的AI初创公司股权薪酬激增，侵蚀了股东回报。