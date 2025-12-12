传软银拟500亿美元收购美数据中心Switch 以扩展AI数码基础设施

据彭博引述消息报道，软银（SoftBank）正研究收购美国数据中心营运商Switch ，估值或高达500亿美元，以扩展其AI数码基础设施。

Switch拟明年初IPO 寻求600亿美元估值

报道指出，软银已就该交易与Switch高层展开讨论。据悉，Switch股东希望以估值约为500亿美元（含债务）出售该公司。与此同时，Switch亦正筹备最早于明年初进行首次公开招股（IPO），其背后投资者更曾考虑透过上市寻求高达600亿美元（含债务）的估值。

此外，早前亦有消息指，软银正与Switch的主要私募股权投资者之一、纽约上市公司DigitalBridge展开深入谈判，有意收购其股份。DigitalBridge市值高达28亿美元，管理资产规模约1,080亿美元，是专注于数位基础设施的最大投资机构之一。若收购DigitalBridge，将为软银带来更多愿意投资数据中心产业的投资者资源与合作网络。

惟报道指，目前软银尚未与任何一方敲定交易条款，且谈判仍不保证会达成最终协议。

收购有助孙正义掌控AI发展瓶颈

收购专注于设计及营运高效能节能数据中心的Switch，将有助孙正义掌控AI发展的关键瓶颈。彭博智库分析指，若软银落实收购Switch，其AI基础设施预算将大幅上升。

虽然软银首个数据中心项目「Stargate」总规模高达5,000亿美元，但扣除40%的合资伙伴持股及仅需20%股权投入的专案融资后，实际现金需求料约为400亿美元。鉴于软银参与度低于预期，其在Stargate上的支出甚至可能更低。