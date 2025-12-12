29岁芭蕾舞者「换跑道」踏足商界 创预测市场平台 成全球最年轻女亿万富翁

来自巴西的芭蕾女孩Luana Lopes Lara跨界金融领域，凭借一手打造的预测交易平台 Kalshi，以13亿美元（约合101.4亿港元）身家跻身《福布斯》最新发布的「白手起家亿万富豪排行榜」，成为全球最年轻的白手起家女性亿万富豪。

Kalshi是一个受监管的预测市场平台，用户可以通过购买「Yes」或「No」股份，对经济、政治等未来事件的结果进行交易。今年6月，平台以1.85亿美元（约14.43亿港元）融资后，估值20亿美元（约156亿港元）；仅隔数月，如今估值已达110亿美元（约858亿港元），暴涨逾五倍，两位创始人各持股约12%，身家随之跃升。

从艺术跨行数学 考入麻省理工学院

年仅29岁的Lopes Lara出生于巴西中产家庭，其父亲是电气工程师，母亲是数学老师。大学前就读于巴西莫斯科大剧院学校，几乎将所有时间留给芭蕾舞训练，2013 年毕业后在奥地利担任职业芭蕾演员 9 个月。随后她发现舞蹈事业难以填补内心对更大梦想的追求，决定转换跑道，报考麻省理工学院。

在父亲鼓励下，她投身奥数竞赛补习理科知识，最终斩获巴西天文奥林匹克竞赛金牌与圣卡塔琳娜数学奥林匹克竞赛铜牌，敲开麻省理工学院大门，攻读计算机与数学学位，并在学校结识其创业搭档Tarek Mansour。

七年前开启预测交易创业之路

大学期间，Lopes Lara逐渐对金融产生兴趣，从成为「工程师」的想法转为「交易员」。毕业后，她进入桥水基金等知名金融机构，从事量化交易，这些经历让她察觉到市场空白，即大众对选举结果、通胀走势、天气变化乃至文娱事件皆有自己的预判，却缺乏合法简便的途径，能让普通人直接交易这些判断。有相同想法的 Mansour与她一拍即合，萌生「能否创建一个平台，让人们对现实世界里的各种事件进行预测交易」的想法。

2018 年，两人联手创立Kalshi平台，开启预测交易创业之路。从英国脱欧结果、格莱美奖得主，到球鞋价格走势、次日天气无所不包，用户既可通过交易表达预判，也能对冲未来风险。2024 年美国总统大选期间，Kalshi迅速爆火，平台交易量高达 580 亿美元。

Luana Lopes Lara及其搭档 Tarek Mansour。

业务覆盖 140 国 用户凭爱好赚钱

创始初期，团队仅有Lopes Lara与Mansour两人，Lopes Lara负责内部运营，Mansour 则分管对外事务。起初，平台模式未获美国市场监管部门认可40多家律师事务所均以「公司规模太小」为由拒绝提供法律协助，网站一度濒临倒闭。这期间她曾在一天内致电60位律师寻求帮助，即便被外界认为「疯了」仍不放弃，最终成功推动平台在2020年获得美国商品期货交易委员会的合法性批准。

如今，Kalshi的业务已拓展至全球140多个国家和地区，众多原本对金融交易一无所知的用户，通过预测电影评分、音乐奖项归属等爱好领域实现获利，并围绕话题建立网络社区。