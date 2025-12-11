康健国际捐赠辉瑞肺炎球菌疫苗 蔡加赞吁高危人士尽快接种 伙东华三院下月起免费安排

康健国际医疗集团（3886）联同辉瑞香港，推广全民呼吸道健康教育，并宣布透过康健慈善基金捐赠一批辉瑞20价肺炎球菌结合疫苗予东华三院。康健国际医疗集团主席兼行政总裁蔡加赞表示，冀借此机会支援弱势社群，推动医社合作，共同推广预防医疗，进一步提升社区整体健康水平。

是次康健国际联同辉瑞香港的计划，呼应香港医务卫生局《基层医疗健康蓝图》，推动全民呼吸道健康教育，协助市民将健康观念从「以治疗为本」转向「以预防为主」，共同建立更全面的基层健康防护网络。

康健国际正式引进辉瑞的单剂式20价肺炎球菌结合疫苗，一齐共同推广呼吸系统的健康，提升市民对预防接种的认识。

与此同时，康健国际将透过其遍布全港的医疗中心网络，便利市民接种20价肺炎球菌结合疫苗，获取更广泛的保护。东华三院作为本次捐赠计划的主要社区合作伙伴，将负责妥善分配疫苗，并于旗下服务单位精准识别合适受惠对象进行接种。

辉瑞香港及澳门区基层医疗业务负责人兼营运负责人陈敏刚（右）表示，期望通过合作提升公众对疾病的认识，让更多市民获得全面的血清型保护。

以行动关怀弱势 促进全民预防意识

蔡加赞表示，因应社区合作伙伴东华三院回报社区需求，康健国际透过康健慈善基金，捐赠辉瑞生产的20价肺炎球菌结合疫苗，冀借此机会支援弱势社群，推动医社合作，共同推广预防医疗。

他指，肺炎球菌感染一直是香港公共卫生的主要威胁之一，对长者和高风险群组的影响尤其显著。为加强防护，康健国际正式引进辉瑞的单剂式20价肺炎球菌结合疫苗，一齐共同推广呼吸系统的健康，提升市民对预防接种的认识。

蔡加赞续称，透过康健国际覆盖全港医疗网络，市民能够更方便接种，只需一剂便可获得针对20种血清型的保护，令疫苗接种更高效和普及。他再次呼吁，长者和高风险群组尽快接种，为自己和家人提供更全面的保护。

蔡加赞表示，康健国际透过康健慈善基金，捐赠辉瑞疫苗予东华三院推行医社协作，是以实际行动关顾弱势社群。

康健国际医疗营运总监陈振康表示，集团首阶段会先捐出200针疫苗予东华三院，之后会与东华三院紧密联络，以了解需求，再作适当的安排，并预料首阶段需时约3个月。

陈振康表示，康健慈善基金暂时是由康健国际资助，未有向外部募资，而捐赠20价肺炎球菌结合疫苗为第一步，「向前看，希望当集团的业绩越来越好时，基金便可以做更多事，越做越大。」

康健国际医疗营运总监陈振康（右一）表示，捐赠20价肺炎球菌结合疫苗为第一步，期望基金日后可做得更多。

东华三院谭鉴标李慧翘医疗中心（北角）主管陈利感谢康健国际与辉瑞香港对社区健康的投入，她解释受惠对象为高风险的人士，包括长者、长期病患和免疫力较弱的人士；以及经济有困难的人士，包括正在接受综合社会保障援助、医疗费用减免、伤残津贴、鼓励就业交通津贴计划的受助者等。而东华三院旗下各个服务单位进行受惠人士招募计划，包括医院、中医诊所等医疗单位，有意申请人士不需要医生转介，可以透过电话或旗下网站直接联络旗下服务单位。在收到预约后，会邀请有关人士在旗下两间医疗中心进行疫苗接种，分别位于九龙和香港区。

至于疫苗接种过程，会先进行义诊，详细评估身体状况等，以及确保他们是高风险人士，以及符合受助条件的人士，而完成后会发放疫苗卡作纪录。整个接种是免医生诊金，疫苗由康健慈善基金捐助，料明年1月会开始该计划。

辉瑞香港及澳门区基层医疗业务负责人兼营运负责人陈敏刚指出，肺炎球菌疾病为香港带来沉重的医疗负担，期望通过合作提升公众对疾病的认识，让更多市民获得全面的血清型保护。

肺炎致命程度仅次癌症 医生重申「预防胜于治疗」

冬季是肺炎球菌感染的高峰期，对本港公共卫生构成威胁，尤其长者及弱势社群受影响最深。康健国际医疗副医疗总监古颂为医生提醒，市民不应轻视肺炎威胁。他指出，根据衞生署最新统计，肺炎是香港第二大致命疾病。2024年，全港有逾11,000人死于肺炎，仅次于癌症，比心脏病及脑血管疾病更加致命 。

肺炎球菌可经飞沫或接触传播

呼吸系统科专科医生黄锦祥表示，肺炎球菌可经飞沫或接触传播，潜伏期短（约1至3天），其感染引起的肺炎初期症状如发烧、咳嗽等与流感相似，容易被误判，且有机会与流感同时感染，增加诊治难度。肺炎球菌除可引致中耳炎、鼻窦炎等轻微疾病外，对高风险人士更可能引发侵入性肺炎、菌血症、败血症或脑膜炎等严重并发症，病情可急剧恶化，威胁生命。

黄锦祥强调，接种疫苗是预防肺炎球菌感染最有效的方法，可显著降低侵入性感染及重症风险，研究亦显示疫苗有助高风险人士减低心脏病发作的风险。他补充，治疗主要依赖抗生素，但随着抗药性问题日益严重，治疗难度大增，重申「预防胜于治疗」对应对肺炎球菌感染尤其关键。