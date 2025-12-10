Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

更新时间：10:25 2025-12-10 HKT
发布时间：10:25 2025-12-10 HKT

丽新发展（488）昨日宣布，出售中国建设银行大厦五成权益，出售作价接近35亿元，据悉买家为京东集团（9618）旗下公司。京东今日（10日）发出公告确认交易，收购方为京东控股的投资主体。京东表示，看好在香港的发展，将围绕供应链持续投资推动零售、物流、技术研发等业务融入香港，服务香港。 

收购方为京东控股投资主体

京东指，今次购入的中国建设银行大厦部分办公楼层，面积约11,202平方米（含公区摊销面积），收购方为京东控股的投资主体，交易还需获得相关审批。京东又称，入港发展十年来，从物流基础设施到线下零售实体，从校企科研合作到看好港股市场，此次办公场地的升级也被外界视为京东坚定在港发展的标志。

京东今年8月收购佳宝超市

事实上，京东近年锐意在本港发展电商业务，以低门槛免运费与高效物流，与本港电商例如HKTVMall逆争。京东近期另一个大动作，是今年8月收购本港的佳宝超市，以线下分店网络配合线上业务发展。在今年3月至10月期间，京东的港澳用户数量增加1.2倍，订单量增加1.5倍，商品交易总额上升2倍。另外，今年以来京东在香港投资建设了多项供应链基础设施，包括3月份京东快递港岛运营中心正式投入运营，同时增加超过100名快递员。

建设银行大厦地下通道可直达中环港铁站

位于中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，前身为香港丽嘉酒店，楼高27层，总建筑面积为22.92万方呎（不包括车位），地下通道可直达中环港铁站。现时该厦由建设银行（939）以及丽新发展各占一半业权。当中18层办公楼层及1个银行大厅租予建行用以经营在港业务，而建行已持有上址一半权益。

位于中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，前身为香港丽嘉酒店，楼高27层。
位于中环干诺道中3号的中国建设银行大厦，前身为香港丽嘉酒店，楼高27层。
地下通道可直达中环港铁站。
地下通道可直达中环港铁站。

近期一直有传闻，丽新有意出售该物业五成权益，最初传出的买家是长实（1113），最终由京东确认购入，是继阿里巴巴（9988）之后，再有内地电商集团收购本港商厦。以丽新占五成权益计算，物业估值为37.5亿元，因此34.98亿元的出售作价，大约折让了6.7%。丽新指出，交易作价已考虑了本港商厦市场情况等多项因素。

丽新通告指出，出售作价相当于协定物业价值34.98亿元另加物业控股公司流动资产净值的总和，估计大约为34.73亿元。丽新估计出售物业之后，将会录得净现金流入24亿元。截至今年7月底，母公司丽新制衣（191）及丽新发展的流动负债净额，分别为54.2亿元以及45.06亿元，计及长沙湾广场银团贷款早前已再融资，以及假设出售物业交易成功落实，丽新系两间公司将会由原本的流动负债净额状况，转为有流动资产净额。至于出售物业的交易，预计在明年1月完成。完成出售之后，丽新制衣将因此录得亏损约2.69亿元，而丽新发展则录得交易亏损约2.61亿元。

