周大福系大变动 CTF Capital所持周大福珠宝近54%股权 转让予周大福企业

商业创科
更新时间：17:46 2025-12-08 HKT
发布时间：17:46 2025-12-08 HKT

周大福系内出现股权架构变动，郑氏家族旗下周大福资本（CTF Capital）将所持周大福珠宝（1929）近54%股权，转让予一家由周大福企业和CTF Capital分别持有65%和35%股权的子公司持有，因此以有效持股计算，周大福企业持有周大福珠宝35.1%股权。由于周大福企业同属CTF Capital旗下，因此CTF Capital于周大福珠宝的有效持股维持73.38%不变。

根据最新股权披露显示，周大福企业现时持有周大福珠宝、周大福创建（659）以及新世界发展（017），分别持股53.93%、73.98%及45.24%。至于上述3间公司总市值分别为约1,350亿元、343亿元及181亿元。

周企成郑氏家族主要业务

此外，据银行收到的一封电邮解释，周大福企业经过是次整合后，将成为郑氏家族经营的主要业务，包括周大福珠宝、周大福创建及新世界发展母企，此举是强化周大福系资本结构，有望释放业务价值。在新架构下，各业务单位统一步伐，可预期周大福作为综合企业的战略规划与资源配置将更为一致，为系内各项业务的持续稳健增长奠定基础。

周大福珠宝早前公布截至今年9月底止的季度经营数据，以同店销售来说，内地增长7.6%，港澳亦增长6.2%。不过，扣除产品价格上升的因素，而以同店销量计算，内地季内下降8.6%，港澳更跌一成。

