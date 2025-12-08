大埔宏福苑五级火｜保监局指火灾涉1万张寿险保单及1800张产险保单

大埔宏福苑发生五级大火近两周，保险业监管局行政总监张云正出席亚洲保险论坛后表示，保险业界按地址在资料库中找到1,800张财产及意外保险保单，以及1万张寿险保单。局方强调，会主动接触客户及加快赔偿过程，并指保险公司偿付能力充足。

两类保单各涉及35间公司

张云正提到，1,800张财产及意外保险保单主要涉及家居保险、个人意外、医疗及家佣保险；而1万张寿险保单则主要涉及终身寿险、医疗危疾及年金储蓄。两类保单各涉及35间保险公司。

已开始直接联络保单持有人

他指出，保险公司已开始直接联络保单持有人或住户，并按他们需要提供帮助。保险赔偿金额方面，因保险赔偿数字变动快，暂时不会透露赔偿总金额。

保监局主席姚建华亦指，事件对保监局而言是头等大事，会积极协调业界及保联，亦感谢保联、业界和各中介机构及团体尽快处理事情。

